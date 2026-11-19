Resumen para apurados
- En el Business Summit de Tucumán, LA GACETA y López Cruz & Co presentaron el Barómetro Empresarial para evaluar la rentabilidad y gestión corporativa regional.
- El informe revela que las firmas sostienen ventas pero pierden rentabilidad. Aunque avanzan en tecnología e inteligencia artificial, padecen una alta dependencia de personal clave.
- El 75% prevé invertir pero aguarda mejoras del entorno. El desafío futuro exigirá presupuestar rigurosamente, retener talento y basar los nuevos proyectos en números sólidos.
¿Cómo están y cómo se gestionan las empresas en la región? Las respuestas a estos interrogantes fueron canalizadas a través del Barómetro Empresarial NOA, presentado en el Business Summit organizado por LA GACETA y por el Estudio López Cruz & Co. En base a una encuesta realizada a aquellos que conducen organizaciones, el estudio profesional contó con el asesoramiento metodológico del Laboratorio de Políticas Públicas para el Desarrollo Equitativo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNT. Las conclusiones fueron expuestas por Francisco y Martín López Cruz.
La primera cuestión del relevamiento es que “se vende parecido, se gana menos” que en el año anterior. La demanda es el principal freno y la rentabilidad empeoró para casi un tercio.
La segunda es que las organizaciones sienten que están ordenadas en información, pero que son frágiles en personas. Deciden con datos y ya usan IA, pero falta presupuestar y depender menos de pocas personas.
La tercera cuestión es que quieren crecer, pero la inversión espera. Confían más en su empresa que en el contexto: tres de cada cuatro prevén invertir, solo una de cada cinco ya lo decidió.
Una de las primeras conclusiones del Barómetro Empresarial se refiere a las seis dimensiones en el perfil de las compañías tucumanas (ocho de cada 10 consultadas tienen su matriz en la provincia). En ese contexto, López Cruz &Co resaltó que esas organizaciones son fuertes en información y en tecnología, pero débiles en talento (dependencia de personas clave) e inversión. En esa orientación, el desempeño de sus negocios es variable: las ventas se sostienen, pero la rentabilidad está resentida. Además, una de cada cinco tuvo dificultades varias veces o con frecuencia para pagar en fecha sueldos, proveedores o impuestos. Precisamente, la demanda o las ventas son insuficientes para el 36% de los sondeados, mientras que un 21% registra aumento de costos de insumos y salarios. Otro dato inquietante es que el 51% de las empresas necesitó financiamiento externo en el último año, mientras que el 43% no lo necesitó.
En cuanto a la información y tecnología, el 80% apoya sus decisiones relevantes en información ordenada siempre o con frecuencia. Un 53% recibe un resumen de resultados al menos una vez por mes. En tanto, el 68% tiene digitalizados todos o la mayoría de sus procesos relevantes. El 53% usó Inteligencia Artificial de forma regular en uno o más procesos en los últimos seis meses, según el Barómetro Empresarial.
En lo referente a las prioridades para los próximos 12 meses, se destacaron tres:
1-Pasar el objetivo al número. El 75% de los consultados tiene objetivos por escrito, pero sólo el 35% presupuesta y compara con lo real. Presupuestar y revisar todos los meses es la herramienta más barata para defender el margen, indican desde el Estudio.
2. Que la empresa no dependa de dos o tres personas. El 35% no tiene previsto cómo reemplazar una función clave, y el 35% sufriría alteraciones importantes si faltaran uno o dos referentes. “Documentar roles, formar reemplazos y ordenar la gestión de las personas”, argumenta el Barómetro.
3. Si se invierte, que sea con números. La intención de invertir está, pero se entiende que se espera al contexto. Cuando llegue el momento, recomendamos analizar cada proyecto con números: qué resultado proyectado dejará, con qué financiamiento se hará y una fecha para decidir.
En el cierre, Francisco López Cruz planteó una cuestión esencial a seguir a partir de las conclusiones. “Cuando un empresario se levanta tiene dos posiciones: quejarse del gobierno, de los impuestos, del dólar, de las tasas municipales o sentarse y decir qué puedo hacer hoy para retomar el curso e ingresar a un círculo virtuoso”, finalizó.