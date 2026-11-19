Una de las primeras conclusiones del Barómetro Empresarial se refiere a las seis dimensiones en el perfil de las compañías tucumanas (ocho de cada 10 consultadas tienen su matriz en la provincia). En ese contexto, López Cruz &Co resaltó que esas organizaciones son fuertes en información y en tecnología, pero débiles en talento (dependencia de personas clave) e inversión. En esa orientación, el desempeño de sus negocios es variable: las ventas se sostienen, pero la rentabilidad está resentida. Además, una de cada cinco tuvo dificultades varias veces o con frecuencia para pagar en fecha sueldos, proveedores o impuestos. Precisamente, la demanda o las ventas son insuficientes para el 36% de los sondeados, mientras que un 21% registra aumento de costos de insumos y salarios. Otro dato inquietante es que el 51% de las empresas necesitó financiamiento externo en el último año, mientras que el 43% no lo necesitó.