Cómo será el Business Summit NOA 2026 y quiénes participarán del encuentro empresarial
Resumen para apurados
- LA GACETA y López Cruz realizarán el Business Summit NOA 2026 este jueves 19 en Alterview, Tucumán, para debatir sobre management y los desafíos del sector empresarial.
- La jornada se estructurará en cuatro ejes: tecnología, gobernanza, economía y personas; además, se presentará el Barómetro Empresarial con apoyo de Ciencias Económicas.
- El encuentro busca dotar a las empresas de herramientas estratégicas para anticiparse a las dificultades económicas y al próximo escenario marcado por el año electoral.
El talento empresarial de Tucumán y los desafíos que enfrenta el sector serán los ejes del Business Summit NOA 2026, el evento impulsado en conjunto por el estudio López Cruz y LA GACETA.
Según explicaron sus organizadores, Martín López Cruz, director general de la firma, y Patricia Ribone, gerenta comercial de LA GACETA, la propuesta surgió de una conversación sobre la necesidad de generar espacios para debatir sobre management, relaciones empresariales y los intereses que marcan el rumbo de la Provincia.
"Hay mucho talento empresarial acá en Tucumán y tal vez no hay muchos lugares interesantes en donde la gente se pueda sentar a hablar de management", explicó López Cruz al presentar los objetivos del encuentro.
En ese sentido, detalló que el management será el tema transversal de la jornada y estará organizado en cuatro ejes: tecnología, gobernanza, economía y personas. La propuesta apunta a abordar tanto los cambios que atraviesan las empresas como los desafíos de gestión y las perspectivas para el próximo año.
Empresarios tucumanos y especialistas, entre los protagonistas
El primer conversatorio comenzará a las 16.30 y estará dedicado a la gobernanza. Participarán tres empresarios tucumanos: Mercedes Paz, Rubén Rojkés y Sebastián Budeguer, presidente de la Fundación del Tucumán. La intención es conocer, a través de sus testimonios, cómo se desarrollan los procesos y las tareas dentro de sus respectivas empresas.
Luego será el turno del eje tecnológico, con la participación de Lucas Pussetto, profesor de Economía del IAE, la Escuela de Negocios de la Universidad Austral. Su exposición estará centrada en el impacto de la tecnología en las empresas y en cómo podría transformar los negocios en el futuro.
Además, durante la jornada se presentará el Barómetro Empresarial del NOA, una herramienta desarrollada por el estudio López Cruz con el apoyo metodológico de la Facultad de Ciencias Económicas. El relevamiento buscará evaluar la situación de los distintos sectores de la región y construir un índice que permita conocer dónde están parados y cuáles son sus perspectivas.
Para ampliar el universo de respuestas, la iniciativa cuenta con el acompañamiento de instituciones vinculadas al sector empresarial, entre ellas la Fundación del Tucumán, el IDEP y ACDE.
Después de un espacio de coffee y networking, el economista tucumano Fernando Marengo brindará una exposición sobre el escenario económico. Los organizadores destacaron su trayectoria y su participación en el ámbito nacional.
El cierre de las disertaciones tendrá como protagonistas a Santiago Blaquier y Augusto Garaventa, quienes mantendrán una conversación con Eduardo Brown.
Un encuentro para anticiparse a 2027
Al anticipar parte del diagnóstico que presentará el estudio López Cruz, su director general definió a 2026 como "un año difícil". "Nosotros lo vemos todos los días, trabajamos con las empresas y la calle está difícil", sostuvo.
También señaló que el análisis contemplará seis pilares, cuatro de ellos vinculados con los ejes del encuentro. El objetivo será mostrar la situación actual de cada rubro y las expectativas hacia adelante.
"Hoy la realidad está y vamos para adelante, que es lo que se espera, pero sí es un año de que se siguen pagando algunas cuestiones y esperemos que levante", expresó López Cruz.
Por su parte, Ribone explicó que la decisión de realizar el encuentro antes de fin de año responde a la necesidad de que las empresas puedan anticiparse a un período que estará atravesado por el calendario electoral.