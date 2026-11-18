El Business Summit NOA. organizado por LA GACETA y por López Cruz & Co, se realizará mañana desde las 16 en Alterview (ubicado en el complejo Alter Point de Yerba Buena) y reunirá a referentes del ámbito empresarial para intercambiar experiencias y analizar desafíos.
Bajo el lema “Empresas que crecen. Negocios que trascienden” por la cumbre pasarán, entre otros, Sebastián Budeguer, del Grupo Budeguer, Rubén Rojkés de Avanco y Mercedes Paz de McDonald’s -Tucumán. También disertará Lucas Pussetto, profesor part-time de Economía en el IAE Business School, donde dicta clases en el EMBA, el MBA y el MBA online, y Fernando Marengo, economista jefe en BlackTORO Global Investments.
En el último panel estarán Santiago Blaquier, titular de Ingenios de Tucumán, y Augusto Garaventa, asesor de directorios. Estrategia, personas y cultura, gobierno corporativo, bajo la moderación de Eduardo Braun, especialista en liderazgo y cultura de las organizaciones.
La novedad en esta cumbre es la incorporación de otra speaker. Se trata de Irini Wentinck, presidente del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM). La empresaria industrial hablará sobre Gobernanza y Personas. Es fundadora de la Red MIA | Mujeres de la Industria Argentinas y titular de la Comisión de Género y Diversidad de la Unión Industrial Argentina.
Barómetro Empresarial del NOA
En el Business Summit, además, se presentará el Barómetro Empresarial del NOA, a cargo de López Cruz y Co. Se trata de un informe sobre cómo están y cómo se conducen las empresas del norte argentino, para poner en perspectiva las decisiones de cada organización. En otros términos, ¿Dónde estoy parado frente al resto de las empresas del NOA? Los interesados en participar del ciclo pueden interiorizarse ingresando al sitio de la jornada https://businesssummitnoa.com/.