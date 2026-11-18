Barómetro Empresarial del NOA

En el Business Summit, además, se presentará el Barómetro Empresarial del NOA, a cargo de López Cruz y Co. Se trata de un informe sobre cómo están y cómo se conducen las empresas del norte argentino, para poner en perspectiva las decisiones de cada organización. En otros términos, ¿Dónde estoy parado frente al resto de las empresas del NOA? Los interesados en participar del ciclo pueden interiorizarse ingresando al sitio de la jornada https://businesssummitnoa.com/.