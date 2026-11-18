“Ya estoy cansado de aprender”. Luca Martínez lo soltó con ironía, después de contar que de cada fracaso se lleva alguna enseñanza. En la mesa de “casos de éxito” de Tucumán Potencia, los tropiezos encontraron lugar junto a las marcas conocidas. La pregunta que atravesó el encuentro fue qué tuvieron que cambiar sus dueños para llegar hasta acá y seguir creciendo.
El propietario de Pacific, invitado ajeno a la gastronomía, terminó bailando entre las sillas del Hotel Catalinas Park. Antes, Jéssica Cangro, de La Verdu; Javier Escaño, de All Frozen; y Martín Rossi, de Billy Bob Burger, Gregorio y Santa Mila, habían compartido sus experiencias, con Maximiliano Luna como moderador.
El encuentro fue organizado por el Consejo Económico y Social de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y el Consejo Social de la Universidad de San Pablo-T, en el marco de la Semana Global del Emprendimiento.
Cambiar los planes
“Vendimos autos”, contó Escaño sobre el proyecto de All Frozen en Buenos Aires. Habían destinado ahorros y recibido apoyo familiar. El negocio de alimentos congelados creció, pero la estructura no pudo acompañarlo: aumentaron los costos y aparecieron dificultades para cobrar. Decidieron cerrar esa operación y concentrarse en las actividades donde tenían una base sólida, con crecimiento mediante equipamiento y franquicias.
Rossi planteó otro desafío: qué ocurre cuando deja de funcionar aquello que antes daba resultados. Recordó el auge de las cervecerías y señaló que abrir una respondía a lo que el público buscaba entonces. El problema aparecía cuando cambiaba la demanda.
“Más que fracaso, pude reinventarme”, sostuvo. Sus marcas propias le exigieron probar y corregir. Una franquicia, comparó, ofrece en cambio un camino recorrido.
Encontrar una chance
Cangro buscó su diferencia en una necesidad cotidiana: personas que querían comer sano pero tenían poco tiempo. Empezó a rallar choclo, cortar verduras y preparar productos que les ahorraran trabajo a sus clientes.
El crecimiento, sin embargo, trajo agotamiento. “Muchas veces he pensado decir: ‘No, no quiero seguir más’”, admitió. Pero la expansión de All Frozen le despertó otra aspiración: “Quisiera que La Verdu sea eso”.
También modificó su manera de vender. Al principio caminaba cuadras repartiendo folletos; ahora apuesta por las redes sociales.
Rossi definió el objetivo: “Hoy en día la diferencia es la comunidad”. Mostrar sus negocios incluso le valió una cargada familiar: “Ahí viene el influencer”. Él respondió: “Yo no soy influencer, soy dueño de mis negocios”.
Luna pidió música y Martínez apareció bailando. “No es un casting para Gran Hermano”, bromeó el moderador.
“Miren el conjuntito hermoso que tengo para vender”, lanzó el comerciante, que enseguida ofreció precios y envíos a todo el país. La conversación sobre mostrarse en redes se convirtió en una demostración.
Entre bromas, explicó su estrategia y su urgencia por vender: “No tengan vergüenza. Mírenme a mí”.
Rossi cerró con otra clave: conocer al cliente tucumano. Advirtió que no alcanza con copiar lo que funciona en Estados Unidos o Europa. “Tienen que entender cómo eso llega a Tucumán”, sostuvo. Para él, emprender significa observar qué se hace afuera, cómo lo adapta Buenos Aires y cómo puede reinterpretarse para el público local.