“Ya estoy cansado de aprender”. Luca Martínez lo soltó con ironía, después de contar que de cada fracaso se lleva alguna enseñanza. En la mesa de “casos de éxito” de Tucumán Potencia, los tropiezos encontraron lugar junto a las marcas conocidas. La pregunta que atravesó el encuentro fue qué tuvieron que cambiar sus dueños para llegar hasta acá y seguir creciendo.