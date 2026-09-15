Un proyecto y una empresa comparten el mismo desafío: mantener el espíritu emprendedor

Arrancó Salim Brovia y contó que Untech nació hace 17 años de la mano de egresados de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), que tenían el propósito de trascender con un producto que llegue a todo el mundo. De hecho, el nombre de la compañía viene de la mano de las siglas de esa casa de altos estudios y de la tecnología. Larre, a su vez, recordó que hace 75 años, desde la localidad cordobesa de Arroyito, se forjó una empresa familiar de la mano de Fulvio Pagani y los amigos del pueblo, con la idea de producir golosinas a escala mundial. Untech desarrolla un producto que puede ver la luz en los próximos meses y que le puede cambiar la vida a miles de personas con heridas crónicas. Arcor, en tanto, se convirtió en la empresa número uno en caramelos duros del planeta. En ambos casos, hubo un patrón de conducta: no perdieron el espíritu emprender ni en las más adversas de las condiciones económicas del país.