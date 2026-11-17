Uno de los primeros nombres en ponerse sobre la mesa fue Pedro Troglio, quien se encuentra finalizando su ciclo en Banfield, conjunto en el que tiene contrato hasta diciembre de este año. Si bien fuentes cercanas al club aseguraron que es uno de los entrenadores que “pica en punta” para tomar el mando que dejó el “Emperador”, un vocero de la directiva “decana” le puso paños fríos a esa posibilidad. “No hay nada todavía, nada que ver por ahora. Tenemos unos días más para ver cómo avanzamos”, respondió ante la consulta de este diario.