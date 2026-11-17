Resumen para apurados
- La dirigencia de Atlético Tucumán busca DT esta semana en Tucumán tras la salida de Falcioni para pelear la permanencia, con Troglio y Dabove como candidatos principales.
- El presidente Mario Leito descartó el regreso de exentrenadores como Pusineri o Azconzábal y prioriza perfiles de trayectoria comprobada sobre proyectos sin experiencia.
- La comisión directiva planea cerrar la contratación antes del 7 de diciembre para iniciar la pretemporada y encarar un año clave en la lucha por no descender.
“Tenemos que tener prudencia. No podemos improvisar”. Es lo primero que se escucha desde el entorno dirigencial de Atlético Tucumán a la hora de hablar sobre los posibles candidatos a suceder a Julio César Falcioni.
Lo cierto es que son días agitados para la comisión directiva, que intenta avanzar en charlas y discusiones mientras la Secretaría Técnica, encargada del fútbol, acerca los primeros nombres. Este martes, durante una reunión, comenzaron a bosquejarse los primeros trazos de lo que será el Atlético versión 2027.
Según le confió a LA GACETA un allegado a la dirigencia, la “cumbre” se desarrolló en un clima tranquilo y distendido. Se abordaron, como estaba previsto, cuestiones financieras y administrativas de la institución y, además, comenzaron a evaluarse los primeros candidatos a ponerse el buzo de entrenador de cara a la próxima temporada.
Uno de los primeros nombres en ponerse sobre la mesa fue Pedro Troglio, quien se encuentra finalizando su ciclo en Banfield, conjunto en el que tiene contrato hasta diciembre de este año. Si bien fuentes cercanas al club aseguraron que es uno de los entrenadores que “pica en punta” para tomar el mando que dejó el “Emperador”, un vocero de la directiva “decana” le puso paños fríos a esa posibilidad. “No hay nada todavía, nada que ver por ahora. Tenemos unos días más para ver cómo avanzamos”, respondió ante la consulta de este diario.
¿Podría su situación contractual con el “Taladro” representar un impedimento para su llegada? La misma fuente consultada no lo considera así, ni en su caso ni en el de otros posibles candidatos cuyos vínculos finalicen a fin de año. De esta manera, la lista de alternativas no se limita únicamente a los entrenadores que actualmente están libres, sino que también contempla a aquellos que terminan sus contratos en diciembre.
Otros nombres que surgieron de manera preliminar fueron los de Diego Dabove, quien renunció a Tigre luego de perder 1-0 frente a Atlético hace algunas semanas atrás y que, según otra fuente allegada al club, sería el segundo candidato detrás de Troglio; Omar Asad, actualmente en Rentistas de Uruguay; y Héctor Cúper, de 71 años, cuyo último paso fue por Universitario de Perú, al que dirigió hasta septiembre de este año.
De todas formas, un allegado a la CD volvió a insistir en que, por ahora, se trata únicamente de nombres puestos a consideración. “Hay que tener cautela total”, pidió.
¿Cuánto esfuerzo está dispuesto a hacer Atlético para contratar a un entrenador cuya trayectoria implique una inversión económica importante? “No uno más grande que nuestras posibilidades, pero sí un esfuerzo importante”, respondió un dirigente de peso en 25 de Mayo y Chile. Según esta misma fuente, en el club consideran que tienen “una sola bala”, en referencia a la importancia de acertar con la elección del próximo DT en una temporada en la que la pelea por la permanencia en Primera condicionará buena parte de los objetivos deportivos.
En cuanto al perfil del entrenador, hubo varios consensos. Uno de ellos es descartar las apuestas por técnicos que todavía representen una incógnita en cuanto a su capacidad para conducir un plantel de Primera.
Es decir, evitar experiencias como las de Pablo Guiñazú o Hugo Colace, quienes llegaron al club con escaso recorrido como entrenadores principales. Esta vez, la intención es apostar por un perfil experimentado, un DT con trayectoria que, “aunque no garantice necesariamente nada, sí ofrezca ciertas garantías de poder conseguir algo con el club”, explicaron.
Otro de los consensos apunta a descartar los regresos de entrenadores que ya tuvieron algún ciclo en la institución. “No queremos ni segundas ni terceras vueltas de nadie”, aseguró la misma fuente consultada.
En esa línea, Mario Leito también fue contundente durante una conversación con la prensa en Casa de Gobierno: “Las segundas vueltas para nosotros nunca fueron buenas. Me preguntan por qué y no lo sabemos, pero es una realidad”, resaltó el presidente.
De esta manera, prácticamente descartó opciones como las de Lucas Pusineri, Omar De Felippe, la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez e incluso un tercer ciclo de Juan Manuel Azconzábal, uno de los nombres que había tomado fuerza en las últimas horas, pero que el propio mandatario se encargó de desestimar. “Ahora sería una tercera vuelta. Y si la segunda no anduvo, ¿cómo va a andar la tercera?”, planteó.
¿Y entonces? ¿Qué le depara el futuro al “Decano”? Por el momento, los dirigentes vuelven a pedir cautela, aunque no descartan que las negociaciones puedan acelerarse en los próximos días. Si bien inicialmente se mencionó un plazo de siete a 10 días para tener novedades concretas, desde la dirigencia aclararon que la decisión podría adelantarse si aparece un entrenador que reúna las condiciones deportivas y económicas buscadas.
“¿Qué es lo que hay que hacer con esto? Como siempre, tener prudencia. Estamos trabajando, claro que estamos trabajando. Tenemos claro qué es lo que tenemos que buscar. Estamos en esa tarea y seguramente en el transcurso de la semana podremos tener novedades”, aclaró Leito ante la prensa.
Así, llámese Troglio, Dabove o cualquier otro nombre que tome fuerza en las próximas horas, todas las señales indican que, por ahora, en 25 de Mayo y Chile habrá que esperar. Serán días de incertidumbre, conversaciones y decisiones que pueden marcar el rumbo deportivo de la institución.
Mientras tanto, hay una fecha que comienza a aparecer en el horizonte: el 7 de diciembre, cuando está previsto el inicio de la pretemporada. Para entonces, el objetivo de Atlético es tener definido al entrenador que estará al frente del equipo en 2027.