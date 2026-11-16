Resumen para apurados
- Atlético Tucumán venció 2-0 como visitante a San Martín en La Ciudadela y se quedó con el clásico femenino por una nueva fecha de la Liga Tucumana.
- Los goles fueron convertidos por Nicol Isa Castillo y Ludmila Monteros. Además, en la categoría Reserva ambos clubes igualaron 2-2 en una jornada cargada de rivalidad.
- El triunfo como visitante consolida el momento deportivo de las Decanas en el certamen local y ratifica su dominio en el clásico de cara a la definición del torneo.
Atlético Tucumán se quedó con el clásico tucumano de fútbol femenino tras vencer por 2-0 a San Martín en el estadio La Ciudadela, en el marco de una nueva fecha de la Liga Tucumana. Las “Decanas” consiguieron un importante triunfo frente a su tradicional rival, en una jornada que también incluyó el enfrentamiento entre los equipos de Reserva.
En Primera División, Nicol Isa Castillo y Ludmila Monteros fueron las encargadas de convertir los goles que sellaron la victoria del conjunto visitante. Uno de los momentos destacados del encuentro fue la definición de Castillo, que sorprendió con una exquisita resolución por encima de la arquera rival para marcar uno de los tantos del clásico.
De esta manera, Atlético celebró una victoria especial en condición de visitante, al imponerse en el estadio de su máximo rival y quedarse con una nueva edición del clásico tucumano.
Por su parte, el encuentro de Reserva terminó igualado 2-2. Lourdes Suárez y Nicol Isa Castillo anotaron los goles del “Decano”, que repartió puntos con San Martín en un partido que tuvo cuatro conquistas.
Así, la jornada dejó un balance positivo para Atlético Tucumán, que se retiró de La Ciudadela con una victoria en Primera División y un empate en Reserva.