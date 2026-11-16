PROTAGONISTA. Nicol Isa Castillo fue una de las figuras del clásico femenino: convirtió un gol de exquisita definición por encima de la arquera en el triunfo 2-0 de Atlético Tucumán sobre San Martín y también anotó en el empate 2-2 de Reserva. Foto: Prensa Atlético Tucumán