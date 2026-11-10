¿Sigue Julio César Falcioni en Atlético Tucumán? Las cinco claves de una negociación decisiva para 2027
La dirigencia y el entrenador mantienen conversaciones que podrían resolverse en las próximas horas. Las exigencias del DT, las posibilidades económicas del club y las cuestiones personales, entre los puntos centrales.
Resumen para apurados
- La dirigencia de Atlético Tucumán negocia hoy la continuidad de Julio César Falcioni como DT para 2027, evaluando exigencias logísticas y personales.
- Aunque tiene contrato vigente, Falcioni dispone de una cláusula de salida sin costo tras cumplir el objetivo de la permanencia y alcanzar semifinales de Copa Argentina.
- La inminente resolución definirá el armado del plantel y el rumbo institucional de 2027, condicionado por las limitaciones económicas y de presupuesto del club.
La competencia terminó y, con ella, buena parte de las exigencias cotidianas del fútbol. Sin embargo, Atlético Tucumán atraviesa horas decisivas para su futuro. Con el plantel de vacaciones, la CD profundiza las conversaciones con Julio César Falcioni para determinar si continuará al frente del “Decano” en 2027.
Las negociaciones se desarrollan mediante videollamadas entre Buenos Aires y Tucumán, y en las próximas horas podría haber una definición. Con el respaldo de buena parte de la directiva a su continuidad, la discusión pasa principalmente por establecer hasta dónde llegan las exigencias del DT y cuáles son las condiciones que el club puede garantizarle. Estas son las cinco claves para entender qué se está negociando.
1. Un contrato que permite la salida: Falcioni tiene vínculo hasta marzo de 2027, aunque incluye una cláusula que le permite desvincularse sin costo para ninguna de las partes. “Puedo hacer uso de esa opción cuando yo decida”, explicó después del empate 2-2 con Banfield.
Por lo tanto, no es necesario negociar una indemnización: la continuidad dependerá de la voluntad del entrenador y del club. Un vocero dirigencial reconoció la incertidumbre sobre el resultado de las conversaciones: “Veremos si llegamos a buen puerto o nos ahogamos a mitad de río”.
2. Una dirigencia que lo quiere, pero no por unanimidad: los dirigentes encargados del fútbol consideran conveniente que Falcioni siga. “El espíritu del presidente es que nos quedemos, pero tenemos que seguir hablando sobre muchas cosas”, sostuvo el entrenador sobre sus reuniones con Mario Leito. Otros integrantes de la CD también expresaron ese deseo y destacaron su experiencia y conocimiento del plantel.
Sin embargo, no existe unanimidad: algunos sectores cuestionan los resultados y determinadas decisiones futbolísticas. De todos modos, predomina la intención de sostener el proceso antes que comenzar una nueva búsqueda.
3. Un balance con logros y algunas deudas: Falcioni asumió cuando Atlético necesitaba sumar puntos para asegurar la permanencia. Lo consiguió con anticipación, mejoró considerablemente el rendimiento como visitante y condujo al equipo hasta las semifinales de la Copa Argentina. La contracara fue el Clausura: el “Decano” quedó afuera de los playoffs y no ganó ningún partido como local.
Esa deuda, que algunos dirigentes interpretan como una falta de ambición en determinados encuentros, alimenta los cuestionamientos. La discusión pasa por determinar si el DT puede corregir esas falencias con una pretemporada completa y mayor participación en el armado del equipo.
4. Las condiciones de trabajo y la familia: las diferencias no son exclusivamente deportivas. De hecho, las cuestiones institucionales y personales parecen tener mayor peso en las conversaciones. A sus 70 años, Falcioni tiene a buena parte de su familia en Buenos Aires. La distancia con sus afectos y la posibilidad de trabajar cerca de ellos pueden influir en su decisión. Según trascendió, Tigre estaría interesado en contratarlo, aunque no hay confirmación de una oferta formal.
A eso se suman las condiciones de trabajo; de alguna manera, el aspecto más “negociable” de la discusión. Situaciones en torno a decisiones logísticas generaron rispideces con sectores de la CD, que consideran que algunas exigencias del técnico (al que consideran “de primera línea”) no se ajustan a las posibilidades logísticas y económicas de Atlético, diferentes de las que ofrecen clubes de otras ciudades. “Negocio estabilidad deportiva. Tengo un contrato firmado”, afirmó Falcioni.
Encontrar un punto de acuerdo entre sus pretensiones y los recursos disponibles será uno de los aspectos centrales de la negociación.
5. El plantel de 2027, otra cuestión de fondo. ¿Cuántos recursos tendrá el DT para reforzar el plantel? Esa será otra de las cuestiones que deberán abordar las partes. Sin embargo, no parece un punto determinante para la continuidad de Falcioni, que ya conocía las limitaciones económicas y deportivas de Atlético cuando aceptó hacerse cargo del equipo.
De todas maneras, a sabiendas de la realidad financiera del club, que incluso deberá vender algunos jugadores este mercado de pases para obtener ingresos, contar con ciertas garantías sobre el armado del plantel podría ser un incentivo para convencerlo de continuar.
Un paso clave hacia 2027
El campeonato terminó, pero Atlético todavía debe resolver una de sus decisiones más importantes. La continuidad de Falcioni dependerá, sobre todo, de que ambas partes encuentren un punto de acuerdo entre las condiciones que pretende el entrenador y las posibilidades reales del club.
La voluntad de seguir juntos existe; ahora resta determinar si están dadas las condiciones para hacerlo. Una definición que podría llegar en las próximas horas y que marcará el rumbo de la planificación para 2027.