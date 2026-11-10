¿Sigue Julio César Falcioni en Atlético Tucumán? Las cinco claves de una negociación decisiva para 2027

4. Las condiciones de trabajo y la familia: las diferencias no son exclusivamente deportivas. De hecho, las cuestiones institucionales y personales parecen tener mayor peso en las conversaciones. A sus 70 años, Falcioni tiene a buena parte de su familia en Buenos Aires. La distancia con sus afectos y la posibilidad de trabajar cerca de ellos pueden influir en su decisión. Según trascendió, Tigre estaría interesado en contratarlo, aunque no hay confirmación de una oferta formal.