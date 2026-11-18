Los días de protesta docente y no docente en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) transcurren con un impacto dispar en las distintas unidades académicas. Mientras algunas facultades sostienen el dictado de clases y las mesas de exámenes con relativa normalidad, en otras la adhesión condiciona la apertura de edificios, el funcionamiento de dependencias y el acceso de los estudiantes a determinados servicios.
La medida de fuerza, que comenzó el jueves 12 y finaliza hoy, se desarrolla en medio del reclamo por la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, ratificada por el Congreso el 2 de octubre de 2025. Pese a esa decisión legislativa, el Gobierno nacional todavía no cumplió de manera efectiva con la norma y continúa presentando recursos judiciales para cuestionar su aplicación.
El nivel de adhesión no es uniforme. Según había informado la secretaria general de Adiunt, Anahí Rodríguez, en facultades como Educación Física y Agronomía el acatamiento rondaba el 75%, mientras que en Filosofía y Letras y Artes se acercaba al 95%. En cambio, Medicina, Ciencias Exactas, Derecho y Ciencias Económicas registran porcentajes menores.
Adiunt atribuye que esta diferencia está vinculada con las características laborales de los docentes de esas unidades académicas. En varias de ellas, los profesionales desarrollan otras actividades por fuera de la universidad, principalmente en el sector privado. Es el caso de abogados, contadores e ingenieros que ejercen sus respectivas profesiones.
Clases y exámenes
En la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, el panorama está marcado principalmente por las medidas del personal no docente. Martín Alvarado, integrante del Movimiento Humanista, explicó que los docentes no se adhieren a las huelgas y que las clases presenciales se reemplazan por la modalidad virtual cuando el personal administrativo realiza medidas de fuerza. La apertura de los edificios queda reservada para las jornadas en las que hay exámenes previstos.
El estudiante advirtió, además, sobre las consecuencias que tendría una eventual suspensión de las mesas de diciembre. “Sería caótico, porque los estudiantes que están cursando una materia no pueden rendirla como libres en los turnos que se superponen con ese cursado. Si se suspendieran esas mesas, muchos perderían dos oportunidades de examen”, señaló.
En Ciencias Económicas, Matías Juárez, de la agrupación Innova, sostuvo que la actividad académica continúa sin mayores alteraciones. “La facultad sigue dando clases y la actividad académica no suele verse afectada por las medidas de fuerza”, afirmó. Sin embargo, cuestionó las dificultades que enfrentan los alumnos para acceder a espacios de estudio y permanencia.
En Ciencias Exactas, en tanto, los estudiantes consultados por LA GACETA describieron una adhesión docente minoritaria. La mayoría de las cátedras mantiene las clases y los exámenes se toman con normalidad. La biblioteca, Dirección de Alumnos, Tesorería y Bienestar Estudiantil son algunas de las dependencias que no funcionan habitualmente durante las jornadas de protesta.
Comedores y escuelas
El impacto también alcanza a los servicios de la universidad. Milagro Céliz, subsecretaria de Bienestar Universitario, explicó que cuando al paro docente se suma la adhesión del personal no docente se reduce el funcionamiento de los comedores. Durante las jornadas de huelga de este jueves y lunes, el único que abrió fue el de Quinta Agronómica. Permanecieron cerrados los espacios del Centro Prebisch y de calle Jujuy 467.
En las escuelas experimentales, el escenario es diferente por la etapa del calendario académico. Natalia Carignano, directora del Consejo de Escuelas Experimentales de la UNT, explicó que algunas instituciones ya comenzaron los exámenes y otras todavía transitan los últimos días de clases. “Los docentes tratan de respetar los exámenes de los chicos, porque no queremos que pierdan esas instancias. No es que se estén dando clases con normalidad, sino que se busca cerrar el año y cumplir con las evaluaciones”, indicó. La funcionaria agregó que el acatamiento no es igual en todas las instituciones y que los equipos directivos, a diferencia de las facultades, garantizan la apertura de los establecimientos.