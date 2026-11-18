En las escuelas experimentales, el escenario es diferente por la etapa del calendario académico. Natalia Carignano, directora del Consejo de Escuelas Experimentales de la UNT, explicó que algunas instituciones ya comenzaron los exámenes y otras todavía transitan los últimos días de clases. “Los docentes tratan de respetar los exámenes de los chicos, porque no queremos que pierdan esas instancias. No es que se estén dando clases con normalidad, sino que se busca cerrar el año y cumplir con las evaluaciones”, indicó. La funcionaria agregó que el acatamiento no es igual en todas las instituciones y que los equipos directivos, a diferencia de las facultades, garantizan la apertura de los establecimientos.