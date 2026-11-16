La UNT, entre el paro y los exámenes finales: cómo sigue la actividad en las facultades y escuelas
Mientras algunas unidades académicas mantienen las clases y las evaluaciones, otras registran restricciones en sus dependencias y servicios. La explicación de Adiunt a las diferencias en el nivel de acatamiento.
Resumen para apurados
- Gremios de la UNT realizan un paro en Tucumán en reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario, afectando de forma dispar clases y exámenes.
- La medida de fuerza presenta distinto nivel de acatamiento según la facultad, mientras Adiunt explica las diferencias en la adhesión de docentes y no docentes.
- La continuidad del conflicto salarial y presupuestario pone en riesgo el calendario de evaluaciones finales y el normal funcionamiento institucional.
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