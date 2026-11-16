Resumen para apurados
- Unos 26.000 alumnos de tercer grado en 717 escuelas de Tucumán rinden las Pruebas Aprender el 17 y 18 de noviembre para evaluar sus saberes en Lengua y Matemática.
- El operativo anónimo incluye cuestionarios de opción múltiple y consultas sociodemográficas, supervisados por veedores federales de provincias vecinas.
- Los resultados se difundirán en 2027 para orientar el diseño de políticas educativas y entregar diagnósticos individuales a cada una de las escuelas.
Los días 17 y 18 de noviembre, aproximadamente 26.000 estudiantes de tercer grado de 717 escuelas del Nivel Primario de Tucumán participarán del Operativo Aprender Censal 2026. Se trata de una evaluación de alcance nacional, impulsada por la Secretaría de Educación de la Nación, que tiene como objetivo relevar información sobre los aprendizajes y las habilidades cognitivas de los alumnos en las áreas de Lengua y Matemática, a fin de obtener un diagnóstico sobre sus trayectorias escolares.
La información recopilada permitirá analizar los resultados y generar evidencia para orientar la toma de decisiones y el diseño de políticas educativas.
La implementación del operativo cuenta con el acompañamiento de personal externo, entre quienes se destacan los observadores federales. Esta modalidad es fruto de un intercambio entre provincias vecinas y tiene como propósito acompañar y supervisar el desarrollo de la evaluación, como parte de una estrategia de cooperación en el marco del operativo nacional. La observación federal se lleva adelante por cuarto año consecutivo.
Los resultados de esta evaluación censal se darán a conocer durante 2027. Al respecto, desde la Dirección de Planeamiento y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de Tucumán informaron que los datos se publicarán de manera agregada por jurisdicción. Asimismo, cada institución participante recibirá un informe propio con información específica sobre sus resultados.
La directora de Planeamiento y Calidad Educativa, Analía Giménez, destacó el compromiso y la responsabilidad con los que se lleva adelante el operativo, y puso en valor “el acompañamiento y la articulación con la Dirección de Educación Primaria”. En esa línea, señaló: “Integramos al análisis de los resultados otras fuentes e insumos de información, como los provenientes de las evaluaciones trimestrales y de la evaluación EMeCE, operativo jurisdiccional que se aplicó el miércoles 4 de noviembre”.
Por su parte, la referente de Evaluación, Blanca Ordoñez, explicó que durante octubre se desarrollaron distintas instancias de sensibilización destinadas a toda la comunidad educativa, con el propósito de destacar la importancia de esta evaluación. Las actividades incluyeron capacitaciones presenciales y virtuales. Asimismo, valoró “la participación de supervisores y equipos directivos, quienes estarán involucrados en la administración de las evaluaciones durante las jornadas de aplicación”.
Además, Ordoñez detalló que los estudiantes, como principales protagonistas del operativo, completarán cuadernillos de Lengua y Matemática con consignas de respuesta de opción múltiple. A su vez, estudiantes, familias y docentes de 3º grado, junto con los equipos directivos, responderán un cuadernillo complementario destinado a relevar información sobre factores sociodemográficos y las condiciones en las que se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Finalmente, destacó que todo el procedimiento se realiza de manera anónima, resguardando la identidad de quienes participan.