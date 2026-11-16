La directora de Planeamiento y Calidad Educativa, Analía Giménez, destacó el compromiso y la responsabilidad con los que se lleva adelante el operativo, y puso en valor “el acompañamiento y la articulación con la Dirección de Educación Primaria”. En esa línea, señaló: “Integramos al análisis de los resultados otras fuentes e insumos de información, como los provenientes de las evaluaciones trimestrales y de la evaluación EMeCE, operativo jurisdiccional que se aplicó el miércoles 4 de noviembre”.