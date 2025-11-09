Secciones
El proyecto de orquesta familiar: por qué una madre volvió al Conservatorio con sus hijos
Hace 3 Hs

Andrea Marchese volvió al Conservatorio, pero esta vez no lo hizo sola. Llegó acompañada por sus dos hijos, Emma (12) y Mateo (14), y juntos estudian violín. La música siempre estuvo cerca: su esposo es cantante lírico y miembro del Coro Estable de la provincia; y Andrea, de niña, también había estudiado en el Conservatorio. “Mis hijos van a un colegio donde el instrumento es materia obligatoria desde jardín, y vimos que tenían muy buen oído. Un día, mientras los esperaba en el auto, hablando con mi esposo surgió la idea: en vez de esperar afuera, ¿por qué no estudiar con ellos?”.

Así comenzó esta historia compartida. “Siempre hablábamos con mis hijos de lo lindo que sería que tocaran en una orquesta, mientras su padre canta ópera. Cuando se los propusimos, se entusiasmaron muchísimo. Fue muy emocionante esa primera clase juntos los tres”. Emma tiene 12 años. Es cariñosa y expresiva. “Cuando termina de leer su lección de Lenguaje Musical, me da besos en la mitad de la clase. Eso siempre enternece a la docente”, dice. Mateo tiene 14 años y estudia guitarra en el colegio, pero eligió violín para poder ser parte de una orquesta. “La profesora me eligió para tocar como solista en un acto frente a autoridades y alumnos. Fue muy emocionante”, recuerda.

Viven en la zona de avenida Belgrano y América, lejos del Conservatorio. Pero el viaje vale la pena. Estudiar juntos también significa aprender uno del otro: “Como ellos tocan desde jardín, a veces son ellos los que me corrigen. A mí el violín no siempre me suena afinado y ellos se ríen y me hacen bromas. Es hermoso”, cuenta Andrea. Como solo tienen un violín en casa, deben turnarse. “A veces nos peleamos por quién lo agarra primero”, confiesa.

La experiencia de estudiar juntos cambió la dinámica familiar: “Es una aventura hermosa y divertida. Nos vemos desde otro ángulo. Somos compañeros. Nos ayudamos, nos reímos, compartimos clase y momentos de estudio. Es un vínculo distinto, que nos queda para siempre”.

El Conservatorio Provincial, más de un siglo tomando músicos y dejando huellas

Lucía Décima y el privilegio de leer música: la base que ya no se enseña como antes

De alumno a profesor: la biografía musical de Gustavo Moyano y su vida en el Conservatorio Provincial

El regreso de AC/DC a Argentina: ¿cuánto cuestan las entradas?
¿Quién es Jonathan Bailey?: el hombre más sexy del mundo de 2025
El cometa 3I/ATLAS y la misteriosa predicción que hizo un gran científico antes de morir
Cómo reducir el estrés: cinco alimentos que no pueden faltar en tu dieta
Levantarse con el pie izquierdo: ¿mala suerte o solo una superstición?
Cómo crear contactos de emergencia en tu celular Android paso a paso
Este hábito nocturno es muy común y puede elevar tu presión arterial, según los cardiólgos

El señor de los cubanitos volvió al corazón de los tucumanos gracias a Recuerdos fotográficos de LA GACETA

Desde enero hubo 1.700 denuncias por ruidos molestos en San Miguel de Tucumán

ARCA subastará bicicletas mountain bike desde los $50.000

Test de personalidad: lo primero que veas en la imagen revelará tu nivel de inteligencia emocional

Aumenta la movilidad para jubilaciones y asignaciones en noviembre: de cuánto será el incremento

Cómo inscribirse a los cursos gratuitos de idioma del Gobierno de Alemania

Tormentas, lluvias y vientos de hasta 90 km/h: rige la alerta amarilla y naranja en seis provincias del país

