El Conservatorio Provincial, más de un siglo tomando músicos y dejando huellas

Algunos instrumentos se pierden. “El arpa cayó en desuso… no hay docentes de arpa”. Otros se vuelven difíciles de sostener. “El oboe por el costo es poco requerido”. Algunos se comparten: “Los alumnos que tocan el contrabajo tocan con uno que hay aquí. A los que estudian chelo se les presta… los instrumentos de viento no, por una cuestión de higiene, más después del covid”. Y también se amplió la accesibilidad. “Tenemos alumnos no videntes… tienen una profesora de integración no vidente que los acompaña… hay musicografía braille… y tenemos un alumno que ha hecho toda la formación básica, ha terminado el trayecto artístico y ahora está haciendo el profesorado”.