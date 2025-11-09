De alumno a profesor: la biografía musical de Gustavo Moyano y su vida en el Conservatorio Provincial

Gustavo Moyano (46 años), es profesor de improvisación, composición y arreglos en el Conservatorio Provincial de Música. Llegó al conservatorio siendo adolescente. “Yo a la música me acerco a los 12 años, cuando mi ‘viejo’ ve una guitarra en mi casa y me obliga a aprender. A mí me interesaban más los deportes”. Todo cambió a los 14: “ Yo seguía mucho a Soda Stereo y esa fue la banda que me abrió la cabeza. A partir de ahí decido dedicarme a la música”. Su maestro fue Lucho Hoyos. “Él me llevó a conocer un montón de música que no conocía antes. Ahí me recomienda comenzar a estudiar, ya sea en el conservatorio o en la escuela de música”. Terminada la secundaria, intentó estudiar Derecho: “Me iba muy bien, pero descubrí que no era lo mío. En esos años te decían que de la música no se podía vivir. Fue un momento de decisión muy importante”.