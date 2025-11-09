El tenor que aprendió a leer música con el tacto y el corazón en el Conservatorio

Hubo encuentros que marcaron su historia: la profesora de piano Eliana Juárez, que tocaba melodías mientras él buscaba los acordes; y sobre todo la profesora Silvia Mehler, ciega, quien le enseñó la musicografía en braille. “Aprendí a disfrutar la lectura y la escritura en braille. Lo que tanto amaba escuchar, pude aprender a leerlo y escribirlo. Eso fue un desafío enorme y una alegría inmensa”. En 2023 se recibió de Intérprete en canto. Hoy continúa estudiando el Profesorado en Música y Canto, guiado por su maestra, María Silvia Soria. “Quiero enseñar tanto a personas con visión como a quienes no la tienen. Quiero transmitir con el corazón”, dice.