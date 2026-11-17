Resumen para apurados
- El dólar blue subió cinco pesos este martes y alcanzó un récord histórico de $1.605 en la plaza informal argentina, en una jornada financiera con bajo nivel de operaciones.
- El oficial se mantuvo en $1.575 y el mayorista cerró a $1.552; este último acumula un alza anual del 6,7%, muy rezagada respecto a la inflación del 26,3% registrada en el año.
- Con la divisa a $420 del tope de la banda del BCRA, el esquema oficial proyecta una suba del 2,2% en diciembre que llevará el límite superior por encima de los $2.000.
El dólar "blue" volvió a avanzar este martes y alcanzó un nuevo máximo nominal, en una jornada en la que el mercado cambiario registró un bajo nivel de actividad. La divisa paralela subió cinco unidades y cerró a $1.605 para la venta.
En contraste, el dólar oficial se mantuvo estable en $1.575 para la venta, de acuerdo con la cotización de referencia del Banco Nación.
En el segmento mayorista, el tipo de cambio tuvo un movimiento moderado: ganó apenas un peso y terminó en $1.552, también en un nuevo máximo nominal. Durante la rueda se negociaron alrededor de U$S361,4 millones en el mercado de contado.
El dólar mayorista acumula una suba del 1,2% en noviembre
La evolución del mercado cambiario estuvo marcada por la atención puesta en el comportamiento del dólar en Brasil. En ese contexto, el tipo de cambio mayorista sumó $18 en lo que va de noviembre.
Sin embargo, el incremento resulta más acotado si se observa el recorrido de la cotización durante 2026. Desde comienzos de año, el dólar mayorista acumuló una suba de $97, equivalente al 6,7%, frente a una inflación acumulada hasta octubre del 26,3%.
A cuánto quedó el dólar del techo de la banda cambiaria
Por su parte, el Banco Central fijó en $1.972,96 el límite superior del esquema de bandas cambiarias. Con el dólar oficial mayorista en $1.552, la cotización quedó a una distancia de $420,96 de ese valor.