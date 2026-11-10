Los dólares del RIGI tardarán a llegar, según un informe

La Ley 27.742 establece una pauta temporal de dos etapas: por un lado, fija un piso mínimo obligatorio de inversión (por lo general de U$S200 millones) del cual las empresas deben cumplir al menos un 40% durante los primeros dos años desde su aprobación. Por otro lado, la normativa no impone un tope rígido para la inversión total, sino que delega en cada Vehículo de Proyecto Único (VPU) la presentación de su propio sendero plurianual de ejecución.