Resumen para apurados
- El dólar blue superó hoy los $1.600 en Argentina y el mayorista marcó récord, impulsados por dudas económicas locales y la fuerte devaluación del real brasileño.
- La cotización paralela trepó a $1.605 y el mayorista a $1.553. Aunque el BCRA compró divisas, las reservas brutas cayeron y el peso acentúa su apreciación frente a la inflación.
- La caída del real amenaza la competitividad exportadora argentina. Pese al esperado alivio por el agro a fin de año, el riesgo país y los pagos de deuda de 2027 generan cautela.
El mercado cambiario volvió a mostrar hoy señales de tensión. El dólar oficial y las cotizaciones paralelas continuaron en alza, mientras que el blue superó los $1.600 y el tipo de cambio mayorista alcanzó un nuevo máximo nominal. A las dudas que genera la evolución de la economía local se sumó un factor externo: la fuerte depreciación del real brasileño, que reavivó los interrogantes sobre la competitividad de la Argentina.
En el segmento mayorista, el dólar avanzó un 0,1% y se ubicó en $1.553 para la venta. De esta manera, acumuló un incremento de $19 durante noviembre y una suba del 6,7% en lo que va de 2026, un movimiento que, frente a la inflación acumulada, profundiza la apreciación real del peso.
Pese a la escalada de las últimas ruedas, la cotización todavía se mantiene lejos del techo de la banda cambiaria, establecido en $1.971,72. En concreto, el tipo de cambio mayorista se encuentra un 27,1% por debajo de ese límite. Los operadores siguen de cerca la evolución de las tasas de interés, la liquidez en pesos y las intervenciones del Banco Central (BCRA).
En el mercado minorista, el dólar del Banco Nación se mantuvo en $1.575 para la venta, mientras que el promedio de las principales entidades financieras relevado por el BCRA registró un avance del 0,2%, hasta los $1.576,17.
El dólar blue, en tanto, sumó otros $5 y llegó a $1.605. La cotización informal había sido la principal protagonista de la rueda del lunes, cuando registró un salto de $30, el mayor incremento diario desde fines de junio.
Los dólares financieros también acompañaron la tendencia. El contado con liquidación (CCL) operó en torno a los $1.679,22, mientras que el dólar MEP avanzó un 0,2%, hasta los $1.587,44.
Las compras del Banco Central y la evolución de las reservas
En paralelo con la suba de las cotizaciones, el Banco Central compró U$S33 millones en la última rueda. Con esa operación, las adquisiciones acumuladas durante noviembre alcanzaron los U$S256 millones.
Sin embargo, las reservas internacionales brutas retrocedieron hasta los U$S49.464 millones. La dinámica volvió a poner bajo la lupa la capacidad de la autoridad monetaria para sostener la acumulación de divisas y fortalecer las tenencias internacionales en un contexto de mayores compromisos financieros.
La devaluación de Brasil agrega presión cambiaria
Uno de los factores que más atención genera entre los analistas es la depreciación del real brasileño, una variable clave para la economía argentina por el peso de Brasil en el comercio bilateral.
El lunes, el dólar avanzó un 2,1% en el mercado brasileño y alcanzó los 5,79 reales, su valor más elevado desde julio de 2025. Desde el balotaje del 25 de octubre, la moneda brasileña acumula una depreciación cercana al 16%, en medio de la incertidumbre sobre el rumbo de la política económica del país vecino.
La pérdida de valor del real frente al dólar modifica la relación de competitividad entre ambas economías: los productos argentinos se encarecen relativamente para los compradores brasileños, mientras que las exportaciones de Brasil ganan competitividad frente a las nacionales.
El escenario representa un desafío adicional para la Argentina, donde el peso registra una apreciación en términos reales. En lo que va del año, el dólar oficial avanzó alrededor de un 6,6%, muy por debajo de la inflación acumulada, lo que vuelve a instalar el debate sobre el atraso cambiario y la competitividad de los sectores productivos.
El economista Gustavo Ber señaló que los operadores mantienen la atención sobre la política monetaria local, especialmente por la mayor inyección de pesos destinada a moderar las tasas de interés de corto plazo y ante la proximidad de un período de mayor demanda estacional de dinero.
Qué espera el mercado para el cierre de 2026
De cara a diciembre, los analistas identifican algunos factores que podrían contribuir a moderar las presiones sobre el mercado cambiario. Entre ellos aparecen el ingreso de divisas del sector energético, las liquidaciones corporativas y el comienzo de la cosecha fina.
También se espera un incremento estacional de la demanda de pesos durante las últimas semanas del año, un fenómeno que históricamente puede reducir transitoriamente la presión sobre el dólar. Sin embargo, las dudas sobre la evolución del riesgo país y las dificultades para recuperar el acceso al financiamiento internacional continúan condicionando las expectativas. El indicador llegó a superar los 900 puntos básicos durante noviembre, en un contexto en el que los inversores evalúan los compromisos de deuda que deberá afrontar el Gobierno durante 2027.