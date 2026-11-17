También se espera un incremento estacional de la demanda de pesos durante las últimas semanas del año, un fenómeno que históricamente puede reducir transitoriamente la presión sobre el dólar. Sin embargo, las dudas sobre la evolución del riesgo país y las dificultades para recuperar el acceso al financiamiento internacional continúan condicionando las expectativas. El indicador llegó a superar los 900 puntos básicos durante noviembre, en un contexto en el que los inversores evalúan los compromisos de deuda que deberá afrontar el Gobierno durante 2027.