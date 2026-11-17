Conoció a Montiel y Medina cuando iban al colegio y ahora busca reencontrarse con ellos en Córdoba
Raúl González trabajó en una escuela de Buenos Aires a la que asistían los futbolistas cuando jugaban en las inferiores de River. Años después, llegó al hotel Quórum con la ilusión de volver a saludarlos.
Resumen para apurados
- Raúl González fue al hotel de la Selección en Córdoba para saludar a Gonzalo Montiel y Facundo Medina, a quienes conoció en su etapa escolar cuando jugaban en River.
- González trabajó en un colegio de Belgrano al que los defensores asistían mientras entrenaban en las inferiores del club, forjando un perfil humilde antes de llegar a Primera.
- El emotivo testimonio resalta el sacrificio formativo de los futbolistas, mientras Raúl aguarda la oportunidad de saludarlos y presenciar el próximo partido del seleccionado.
DESDE CÓRDOBA.- Raúl González no necesita que le cuenten cómo eran Gonzalo Montiel y Facundo Medina antes de convertirse en futbolistas de la Selección. Los conoció cuando todavía eran adolescentes, asistían al colegio secundario y dividían sus días entre las aulas y los entrenamientos en las inferiores de River. Por entonces, el sueño de llegar a Primera todavía parecía lejano. Hoy, varios años después, aquel hombre que compartió parte de su adolescencia desde otro lugar espera reencontrarse con ellos en Córdoba.
Oriundo de San Justo, en el partido bonaerense de La Matanza, Raúl llegó a la provincia mediterránea para visitar a sus familiares. Sin embargo, la presencia de la Selección le permitió sumar un objetivo especial a su viaje. Por eso, se acercó hasta las inmediaciones del hotel Quórum, donde aguardaba la llegada de los futbolistas.
Su historia con Montiel y Medina comenzó en un colegio secundario ubicado en Belgrano, cerca del estadio Monumental. Allí trabajaba mientras los jóvenes futbolistas de River cursaban sus estudios. Según recordó, los trasladaban en una combi desde el club hasta el establecimiento educativo y luego los llevaban nuevamente a entrenar.
“Fueron como tres años al colegio, desde los 13 o 14 años. Después llegaron a Primera y todos lo vimos”, recordó.
Aunque el tiempo pasó y las carreras de ambos tomaron dimensión internacional, Raúl conserva una imagen particular de aquellos adolescentes. No habla primero de sus condiciones futbolísticas, sino de la personalidad que mostraban cuando todavía no eran conocidos.
“Lo importante es explicar lo que eran ellos. Una humildad bárbara, un perfil bajo. Chicos de barrios humildes”, destacó.
Para él, las trayectorias de Montiel y Medina representan una demostración de que el sacrificio puede transformar los sueños en realidades. Aquellos jóvenes que cumplían con sus obligaciones escolares mientras buscaban una oportunidad en el fútbol profesional terminaron llegando a la Selección.
La visita a Córdoba también tiene un componente familiar. Raúl conoce la provincia desde hace décadas y tiene parientes en distintos puntos, como Villa Carlos Paz y barrio Parque Liceo. Incluso compró terrenos en Alta Gracia con la intención de instalarse allí en el futuro.
Esta vez, además de reencontrarse con sus familiares, espera poder asistir al partido. Aunque todavía no consiguió una entrada, mantiene la ilusión de obtener alguna invitación. El precio de $80.000 para una popular, según explicó, representa un gasto importante que prefiere evitar.
Pero, por encima del partido, su deseo es mucho más sencillo. “Voy a ver si los puedo ver y darles un saludo grande”, expresó.
Mientras esperaba detrás del vallado del Quórum, con una camiseta argentina personalizada que había recibido como regalo del Día del Padre, Raúl observaba el movimiento alrededor del hotel. Para muchos de los presentes, la ilusión era conocer por primera vez a sus ídolos. Para él, en cambio, se trataba de volver a ver a dos chicos que conoció cuando todavía soñaban con convertirse en los futbolistas que son hoy.