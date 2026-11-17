DESDE CÓRDOBA.- Raúl González no necesita que le cuenten cómo eran Gonzalo Montiel y Facundo Medina antes de convertirse en futbolistas de la Selección. Los conoció cuando todavía eran adolescentes, asistían al colegio secundario y dividían sus días entre las aulas y los entrenamientos en las inferiores de River. Por entonces, el sueño de llegar a Primera todavía parecía lejano. Hoy, varios años después, aquel hombre que compartió parte de su adolescencia desde otro lugar espera reencontrarse con ellos en Córdoba.