¿Quién debe heredar la 10 de Messi? Los hinchas de la Selección eligieron a sus candidatos en Córdoba
Mientras aguardaban la llegada de los jugadores al hotel Quórum, los simpatizantes debatieron sobre quién debería llevar la camiseta más emblemática de la Selección. Nico Paz fue el nombre más repetido, aunque también surgieron otras alternativas.
Resumen para apurados
- Hinchas argentinos postularon en Córdoba al juvenil Nico Paz para heredar la camiseta número 10 de Lionel Messi, durante la vigilia del plantel en el hotel de concentración.
- En la antesala del arribo del equipo, los simpatizantes destacaron la técnica del mediocampista ofensivo por sobre otras figuras consagradas como Enzo Fernández o Mac Allister.
- El debate expone el peso simbólico de la sucesión y la presión deportiva sobre las nuevas generaciones, que deberán tomar la posta de un ciclo histórico sin precedentes.
DESDE CÓRDOBA.- La camiseta todavía tiene dueño. Y no es uno cualquiera. Fueron 7.720 días, 208 partidos disputados de 282 posibles, 126 goles y 71 asistencias. Números que permiten dimensionar una historia que, de todos modos, resulta imposible de reducir a las estadísticas. Durante más de dos décadas, Lionel Messi convirtió el número 10 de la Selección en un símbolo de talento, liderazgo y gloria. Sin embargo, mientras el capitán transita la recta final de su carrera, una pregunta comienza a instalarse entre los hinchas: ¿quién será capaz de heredar semejante responsabilidad? En Córdoba, durante la espera por la llegada del seleccionado al hotel Quórum, los simpatizantes se animaron a elegir a sus candidatos. Y hubo un nombre que se repitió con insistencia: Nico Paz.
Desde temprano, familias enteras se acercaron a las inmediaciones del establecimiento con camisetas, teléfonos celulares y la ilusión de conseguir una fotografía o un autógrafo de sus ídolos. Entre conversaciones sobre los campeones del mundo y expectativas por el encuentro, LA GACETA les propuso mirar un poco más allá del presente. Pensar en el futuro de una camiseta que, inevitablemente, tendrá que encontrar otro propietario.
Juan, oriundo de Formosa pero radicado en Córdoba desde hace 20 años, fue uno de los primeros en aceptar el desafío. Aunque reconoció que futbolistas como Alexis Mac Allister y Enzo Fernández reúnen condiciones para asumir esa responsabilidad, su preferencia fue clara.
“Para mí, el que pica en punta es Nico Paz. Tiene buen pie, buen juego, buena cabeza, es pensador”, sostuvo. Sin embargo, también advirtió que la sucesión no debería apresurarse. “Tiene su tiempo, un proceso”, agregó.
Su opinión encontró coincidencias entre otros simpatizantes que aguardaban detrás del vallado. Hugo Braco, cordobés que llegó acompañado por su tía, su madre y su hermano, también eligió al futbolista. “Juega bien, tiene buena mentalidad y para mí la va a saber llevar bien”, explicó. Mientras tanto, esperaba poder encontrarse con Enzo Fernández y Julián Álvarez.
Un heredero que se parece, pero no es Messi
Tobías, otro joven cordobés, encontró una razón particular para respaldar al mediocampista ofensivo. “Me gusta su estilo de juego, que es zurdo”, señaló. Una característica que, sumada a su capacidad técnica, alimenta las comparaciones con Messi.
Pero fue Silvana, vecina del barrio General Paz de Córdoba capital, quien introdujo una reflexión sobre los límites de esa semejanza.
“Para nosotros, el que tiene que merecer la camiseta número 10 sería Nico Paz, porque se asemeja más o menos al juego que tiene Messi. No va a ser Messi nunca”, expresó. Una frase que resume buena parte del desafío: encontrar un sucesor sin exigirle que reproduzca una historia irrepetible.
Una discusión que también divide a las familias
Entre quienes esperaban a los jugadores también estaban Sebastián Barrios y su hijo Matías, llegados desde La Calera con la esperanza de llevarse una fotografía de recuerdo.
El pequeño tenía dos candidatos. “Enzo Fernández o Nico Paz, porque se lo merecen”, respondió con naturalidad. Además, confesó que su mayor ilusión era fotografiarse con Enzo.
Su padre, en cambio, se inclinó por Thiago Almada. “Porque mete, engancha, tiene juego. Hay muchos candidatos, pero el mío es Almada”, argumentó.
Así, incluso entre padre e hijo aparecieron diferencias sobre quién debería asumir el legado del capitán.
De los seis hinchas consultados por LA GACETA, cinco mencionaron a Nico Paz, dos a Enzo Fernández y uno a Mac Allister, mientras que Almada recibió el respaldo de Sebastián.
La decisión, naturalmente, no se tomará detrás de un vallado ni mediante una votación popular. Pero las respuestas dejaron una señal sobre las expectativas de estos simpatizantes. Mientras esperaban ver a los actuales protagonistas de la Selección, también imaginaban a quienes podrían conducirla en el futuro.
Porque la camiseta número 10 seguirá existiendo después de Messi. Lo verdaderamente difícil será acostumbrarse a verla sobre otra espalda.