DESDE CÓRDOBA.- La camiseta todavía tiene dueño. Y no es uno cualquiera. Fueron 7.720 días, 208 partidos disputados de 282 posibles, 126 goles y 71 asistencias. Números que permiten dimensionar una historia que, de todos modos, resulta imposible de reducir a las estadísticas. Durante más de dos décadas, Lionel Messi convirtió el número 10 de la Selección en un símbolo de talento, liderazgo y gloria. Sin embargo, mientras el capitán transita la recta final de su carrera, una pregunta comienza a instalarse entre los hinchas: ¿quién será capaz de heredar semejante responsabilidad? En Córdoba, durante la espera por la llegada del seleccionado al hotel Quórum, los simpatizantes se animaron a elegir a sus candidatos. Y hubo un nombre que se repitió con insistencia: Nico Paz.