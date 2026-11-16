El dólar oficial extiende las subas y el "blue" alcanza un nuevo récord de $1.600

Un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI) señaló que existe una divergencia entre la estabilidad cambiaria de corto plazo y la evolución del riesgo soberano. Según la consultora, el riesgo país retrocedió desde los 939 puntos básicos del 6 de noviembre hasta los 853 puntos en las ruedas posteriores. En cambio, el tipo de cambio real acumuló una caída del 5,1% desde julio.