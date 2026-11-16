El dólar oficial extiende las subas y el "blue" alcanza un nuevo récord de $1.600

Resumen para apurados
- El mercado cambiario argentino registró este 16 de noviembre un récord del dólar blue a $1.600, impulsado por subas generalizadas en las cotizaciones oficiales y financieras.
- El oficial mayorista subió a $1.551,50 y el minorista a $1.575. En el año, la divisa oficial subió 6%, quedando unos 20 puntos por debajo del avance de la inflación.
- Los contratos a futuro prevén un mayorista a $1.596,50 para diciembre, mientras el mercado monitorea la acumulación de reservas del BCRA de cara a los compromisos de 2027.
El mercado cambiario argentino comenzó la semana con nuevas subas en las distintas cotizaciones del dólar. Este lunes 16 de noviembre, el dólar "blue" alcanzó los $1.600 para la venta, luego de avanzar $25, y estableció un nuevo récord nominal. En paralelo, el tipo de cambio oficial continuó su tendencia alcista y los dólares financieros registraron incrementos.
En el segmento mayorista, el dólar subió $7,50 (0,49%) y se ubicó en $1.551,50. De esta manera, la cotización quedó un 27,13% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecido para esta jornada en $1.971,72.
Por su parte, el dólar minorista que se vende en el Banco Nación aumentó $5 y llegó a $1.575, también un nuevo máximo nominal. El promedio diario elaborado por el Banco Central (BCRA), sobre la base de las principales entidades bancarias, se ubicó cerca de los $1.572.
Dólar blue, MEP y contado con liquidación: a cuánto cotizan este lunes
Las cotizaciones paralelas también mostraron movimientos alcistas durante la jornada. El dólar blue se negoció a $1.600 para la venta, mientras que los dólares financieros acompañaron la tendencia.
Estos son los valores registrados este lunes 16 de noviembre:
- Dólar blue: $1.600 para la venta, con una suba de $25.
- Dólar mayorista: $1.551,50, con un incremento del 0,49%.
- Dólar minorista (Banco Nación): $1.575, cinco pesos más que en la última rueda.
- Dólar MEP: $1.585,60, con un avance del 0,6%.
- Dólar contado con liquidación (CCL): $1.683,78, con una suba del 0,4%.
La diferencia entre el contado con liquidación y el tipo de cambio mayorista se ubicó en torno al 8,5%.
La brecha cambiaria y el riesgo país, entre las preocupaciones de los inversores
La evolución de las cotizaciones se produce en un contexto en el que los inversores siguen de cerca la relación entre el tipo de cambio real, la inflación y el riesgo país.
En lo que va de 2026, el dólar oficial acumula una suba cercana al 6%, unos 20 puntos porcentuales por debajo de la inflación. Esta diferencia alimenta el debate sobre la competitividad cambiaria y la posibilidad de que el peso continúe apreciándose en términos reales.
Al mismo tiempo, el riesgo país llegó a superar los 900 puntos básicos durante noviembre, en una señal de las dificultades que todavía enfrenta la Argentina para recuperar el acceso al financiamiento internacional.
Un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI) señaló que existe una divergencia entre la estabilidad cambiaria de corto plazo y la evolución del riesgo soberano. Según la consultora, el riesgo país retrocedió desde los 939 puntos básicos del 6 de noviembre hasta los 853 puntos en las ruedas posteriores. En cambio, el tipo de cambio real acumuló una caída del 5,1% desde julio.
Entre los factores que podrían contribuir a sostener la estabilidad nominal, PPI mencionó el ingreso de divisas por financiamiento, el superávit energético y la liquidación de la cosecha fina a partir de diciembre. También señaló que una mayor demanda estacional de pesos hacia fin de año podría colaborar con ese escenario.
Sin embargo, los analistas advirtieron que una corrección sostenible de los desequilibrios dependerá de una mejora en la percepción del riesgo argentino, una recuperación de la competitividad cambiaria o una combinación de ambos factores.
El Banco Central busca sostener la compra de reservas
Otro de los indicadores que concentra la atención del mercado es la acumulación de reservas internacionales. El Banco Central concretó el jueves pasado su mayor compra de divisas en más de tres semanas, con una adquisición de U$S 103 millones, frente a los U$S 29 millones de la jornada anterior.
Con ese resultado, las compras netas acumuladas durante noviembre llegaron a U$S 183 millones, mientras que el saldo positivo de 2026 alcanzó los U$S 16.151 millones.
Pese a las intervenciones, las reservas brutas registraron una caída, principalmente por el retroceso en la cotización internacional del oro. La continuidad de las compras será una de las variables que observarán los inversores, especialmente por los compromisos financieros que el Gobierno deberá afrontar durante 2027.
Qué esperan los mercados para el dólar en noviembre y diciembre
Las operaciones de dólar futuro también reflejaron expectativas de nuevas subas para los próximos meses. En los contratos negociados, el mercado proyectaba un tipo de cambio mayorista cercano a los $1.566 para fines de noviembre y de $1.596,50 para diciembre.
En la última rueda del viernes, los precios pactados habían sido de $1.562,50 para fines de noviembre y de $1.593 para diciembre, con un volumen operado de aproximadamente U$S 925 millones.
La evolución de las reservas, las compras del BCRA, los dólares financieros y el riesgo país serán algunas de las referencias centrales para determinar si la presión cambiaria se mantiene durante las próximas semanas.