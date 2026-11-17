Resumen para apurados
- Un hombre de 44 años fue detenido el domingo en la ruta 9, Tucumán, acusado de intentar asaltar con un cuchillo a dos mujeres que sufrieron un desperfecto mecánico.
- El acusado y un cómplice fingieron brindar auxilio para atacarlas. La policía intervino a tiempo, recuperó un celular e incautó el cuchillo; el cómplice logró escapar.
- La Justicia dictó prisión preventiva al agresor hasta el 30 de noviembre por riesgo procesal, mientras la policía continúa la búsqueda de su cómplice prófugo.
Un hombre de 44 años quedó detenido y deberá permanecer bajo prisión preventiva hasta el 30 de noviembre, acusado de intentar asaltar a dos mujeres que habían detenido su vehículo por un desperfecto mecánico sobre la ruta nacional 9. Según la investigación, el sospechoso se acercó junto a un cómplice simulando que quería ayudarlas, pero luego las amenazó con un cuchillo para exigirles sus teléfonos celulares.
El episodio ocurrió el domingo 15 de noviembre, alrededor de las 7.30, a la altura del kilómetro 1215 de la ruta 9. La causa es investigada por la Unidad Especializada de Robos y Hurtos I del Ministerio Público Fiscal, a cargo de María del Carmen Reuter.
Durante una audiencia, la auxiliar de fiscal Andrea Carlino describió las circunstancias del hecho y solicitó la prisión preventiva del acusado por el delito de robo con arma blanca en grado de tentativa.
Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, una de las víctimas viajaba en su automóvil junto a su hijo y su cuñada cuando escucharon un ruido que indicaba un posible desperfecto mecánico. Ante esa situación, detuvieron la marcha y descendieron del vehículo para revisar qué había sucedido.
En ese momento, mientras el hombre que las acompañaba no se encontraba en el lugar, aparecieron dos sujetos que se acercaron con el aparente propósito de ofrecerles ayuda. Sin embargo, la situación cambió rápidamente: uno de ellos extrajo un cuchillo de entre sus prendas y exigió que le entregaran los teléfonos celulares.
Al mismo tiempo, su cómplice comenzó a tironear de la bandolera que llevaba una de las mujeres, con la intención de quitársela. El asalto fue interrumpido por la intervención de personal policial que se encontraba en las inmediaciones.
Ante la presencia de los efectivos, los sospechosos intentaron escapar. Uno de ellos fue aprehendido y tenía en su poder el teléfono celular de una de las víctimas y el cuchillo que habría utilizado para amenazarlas. El segundo involucrado logró darse a la fuga y hasta el momento se desconocía su paradero.
Los motivos de la prisión preventiva
Al fundamentar el pedido de prisión preventiva, la representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que se trató de un hecho grave, cometido en la vía pública y mediante el uso de un arma blanca.
También señaló que el acusado no registra condenas anteriores, aunque tiene dos causas penales en trámite: una por tenencia de estupefacientes y otra por resistencia a la autoridad. Entre los riesgos procesales, Carlino hizo hincapié en la falta de arraigo del imputado y consideró necesario mantenerlo privado de su libertad para garantizar el avance de la investigación.
El juez interviniente hizo lugar al planteo de la Fiscalía y dispuso la prisión preventiva hasta el lunes 30 de noviembre.