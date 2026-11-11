Un arma menos, una vida más: Cano impulsa la adhesión al programa de desarme voluntario

Resumen para apurados
- El legislador José Cano presentó un proyecto de ley en Tucumán para adherir al desarme voluntario nacional y reducir los delitos con armas de fuego.
- La iniciativa propone la entrega anónima de armas a cambio de un incentivo económico, alertando que el 70% de los hechos de violencia en la provincia involucran armas.
- De aprobarse, se desplegarán puestos fijos y móviles del Ministerio de Seguridad para retirar armas de circulación y prevenir homicidios y accidentes domésticos.
En el marco de las políticas de prevención de la violencia, el legislador José Cano presentó un proyecto de ley para que Tucumán adhiera formalmente al Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, impulsando la creación del plan provincial complementario "Un Arma Menos, Una Vida Más".
El objetivo central de la normativa es reducir drásticamente la cantidad de armas y municiones en circulación en la sociedad, que ponen en riesgo las vidas de las personas, para cooperar en la prevención de homicidios, femicidios, suicidios y accidentes domésticos.
La iniciativa establece que el Estado debe ofrecer un mecanismo legal, seguro y estrictamente anónimo para que los ciudadanos entreguen sus armas a cambio de un incentivo económico. La ejecución territorial estará a cargo del Ministerio de Seguridad, en coordinación con la autoridad nacional competente, previendo el despliegue de operativos con puestos fijos y móviles que faciliten el acceso al programa en comunas y municipios alejados de los centros urbanos principales.
"La urgencia de esta medida responde directamente a la escalada de violencia que vivimos en la provincia. Hoy vemos con enorme preocupación que en siete de cada diez expedientes por hechos de violencia interpersonal se registra el uso de armas de fuego. Necesitamos políticas de Estado inmediatas para desarmar a la sociedad civil y evitar que una discusión vecinal termine en una tragedia irreversible", advirtió Cano.
"La seguridad pública no debe limitarse a actuar después de ocurrido el delito", señala la fundamentación del proyecto, remarcando su carácter preventivo. Retirar estas armas elimina factores de riesgo ante discusiones, crisis personales o robos domiciliarios. "Cada arma que deja voluntariamente de circular representa un riesgo menos, que significa una vida protegida", concluye el texto legislativo que busca dotar a Tucumán de una herramienta probada en otras jurisdicciones.