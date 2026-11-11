Un arma menos, una vida más: Cano impulsa la adhesión al programa de desarme voluntario

La iniciativa establece que el Estado debe ofrecer un mecanismo legal, seguro y estrictamente anónimo para que los ciudadanos entreguen sus armas a cambio de un incentivo económico. La ejecución territorial estará a cargo del Ministerio de Seguridad, en coordinación con la autoridad nacional competente, previendo el despliegue de operativos con puestos fijos y móviles que faciliten el acceso al programa en comunas y municipios alejados de los centros urbanos principales.