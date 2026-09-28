Insólito: robó una cámara de seguridad y se la olvidó durante otro asalto en Lules

Resumen para apurados
- La Justicia dictó prisión preventiva a un hombre apodado "Motorola", acusado de robar una cámara en Lules y olvidarla en otro asalto cometido horas después contra un auto.
- El acusado arrancó el dispositivo de una casa y, al saquear un vehículo poco después para llevarse ropa y cosméticos, dejó abandonada la cámara sustraída en el primer hecho.
- El imputado seguirá detenido hasta el 5 de octubre mientras la fiscalía extrae registros fílmicos y realiza el reconocimiento formal del objeto por parte de la víctima.
Un hombre apodado “Motorola” quedó bajo prisión preventiva acusado de protagonizar dos robos contra mujeres, ocurridos el mismo día en la localidad de Lules.
La particularidad de la secuencia es que, según la investigación, el sospechoso robó una cámara de seguridad durante el primer hecho y luego la dejó olvidada dentro del vehículo que asaltó en el segundo.
El caso fue tratado este lunes 28 de septiembre en una audiencia en la que la Unidad Especializada de Robos y Hurtos I del Ministerio Público Fiscal (MPF) imputó al acusado por ambos hechos, cometidos el martes 15 de septiembre.
El auxiliar de fiscal Nahuel Lencina, quien actuó en representación de la titular de la Fiscalía, María del Carmen Reuter, explicó que todavía resta realizar una serie de medidas de investigación. Entre ellas, mencionó la extracción forense de los registros de cámaras particulares que habrían registrado el primero de los ilícitos.
La Fiscalía solicitó la prisión preventiva por 11 días para avanzar con esas medidas, entre ellas el reconocimiento de persona y de objetos. En particular, la víctima del primer robo deberá reconocer la cámara de seguridad que fue secuestrada en el interior del vehículo de la segunda damnificada.
La jueza interviniente finalmente dispuso la prisión preventiva del sospechoso, aunque por un plazo menor al solicitado: hasta el lunes 5 de octubre.
El raid delictivo
De acuerdo con la acusación, el primer hecho ocurrió el 15 de septiembre, alrededor de las 5.37, en un domicilio ubicado en la intersección de las calles Italia y Jujuy, de Lules. En ese lugar, el imputado habría arrancado y sustraído una cámara de seguridad instalada en el exterior de la vivienda, sobre una pared orientada hacia calle Italia.
Aproximadamente dos horas después, a las 7.30, el acusado se habría dirigido hasta un domicilio de calle Belgrano, donde estaba estacionado el automóvil de otra mujer.
Según la investigación, aprovechó que una de las puertas del vehículo no tenía correctamente activada la traba e ingresó al habitáculo. De allí sustrajo productos de cosmética y una campera deportiva.
Además, intentó arrancar el estéreo del automóvil, aunque no pudo concretarlo porque se encontraba atornillado.
Finalmente, escapó del lugar con los elementos sustraídos, pero dejó dentro del vehículo la cámara de seguridad que había robado horas antes. Ese objeto fue posteriormente secuestrado y ahora deberá ser reconocido por la víctima del primer hecho.