Insólito: robó una cámara de seguridad y se la olvidó durante otro asalto en Lules

El raid delictivo

De acuerdo con la acusación, el primer hecho ocurrió el 15 de septiembre, alrededor de las 5.37, en un domicilio ubicado en la intersección de las calles Italia y Jujuy, de Lules. En ese lugar, el imputado habría arrancado y sustraído una cámara de seguridad instalada en el exterior de la vivienda, sobre una pared orientada hacia calle Italia.