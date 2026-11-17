Revés judicial para Luisana Lopilato

El reclamo no fue desestimado por completo, pero el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Tercer Turno resolvió que la compensación debía ser mucho menor. En el caso de Prosegur, la Justicia consideró que la multinacional española había adquirido Punta System cuando esta ya había dejado de utilizar la imagen de Lopilato. Por ese motivo, determinó que no le correspondía pagar una indemnización.