Resumen para apurados
- La Justicia uruguaya fijó una compensación de U$S 4.000 para Luisana Lopilato por el uso indebido de su imagen infantil en publicidad, desestimando hoy su demanda millonaria.
- El litigio inició en 2006 tras un comercial grabado en 1996, cuya difusión se extendió sin aval a camiones y cartelería de la firma Punta System, luego comprada por Prosegur.
- El fallo desestimó la responsabilidad de Prosegur y cerró casi dos décadas de litigio, sentando un límite a los reclamos retroactivos sobre la facturación de multinacionales.
A sus 39 años,Luisana Lopilato acaba de cerrar un extenso proceso judicial que comenzó a raíz de un trabajo que realizó cuando era niña. Pese a que la actriz reclamaba el pago de una importante cifra por el uso de su imagen en una campaña publicitaria de una empresa uruguaya, la Justicia consideró excesivo el pedido y determinó que recibiera una compensación mucho menor.
En 1996, cuando tenía apenas 9 años, Lopilato participó en una campaña publicitaria para Punta System, una empresa de seguridad uruguaya que más tarde fue adquirida por la española Prosegur. El acuerdo establecía que la niña aparecería en un video promocional y no contemplaba otros usos de su imagen.
La demanda del padre de Luisana Lopilato
En el anuncio, una niña aparecía junto a su pequeño oso de peluche. Cuando le decía que saldrían juntos al cine, la pequeña le explicaba que podían hacerlo sin problemas porque la casa quedaba bajo la vigilancia del sistema de seguridad de la compañía.
El éxito del video llevó a Punta System a utilizar el rostro de Lopilato en otras piezas publicitarias. Debido a la repercusión que tuvo en Uruguay, la actriz se convirtió en la imagen del servicio y su rostro llegó a aparecer en camiones y cartelería de la empresa.
En 2006, diez años después de la primera campaña, Eduardo Lopilato presentó una demanda contra Punta System. El padre de la actriz reclamaba un pago superior a U$S 50.000 por el uso indebido de la imagen de su hija, además de una compensación por daños y perjuicios.
Tras recibir la demanda, Punta System dejó de utilizar la imagen de Lopilato en sus publicidades. Retiró su rostro de las piezas gráficas y de los demás elementos en los que había aparecido. Sin embargo, cuando Luisana alcanzó la mayoría de edad, el conflicto judicial continuó escalando.
En 2009, cuando la empresa española Prosegur absorbió Punta System, el reclamo incorporó nuevas exigencias. Los abogados de Lopilato elevaron el pedido de compensación económica e incluso llegaron a solicitar un porcentaje de la facturación de la compañía por sus operaciones en Uruguay.
Revés judicial para Luisana Lopilato
El reclamo no fue desestimado por completo, pero el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Tercer Turno resolvió que la compensación debía ser mucho menor. En el caso de Prosegur, la Justicia consideró que la multinacional española había adquirido Punta System cuando esta ya había dejado de utilizar la imagen de Lopilato. Por ese motivo, determinó que no le correspondía pagar una indemnización.
En cambio, dispuso que la razón social Nautiland S.A., razón social de Punta Systems, abonara U$S 4.000 por lucro cesante, más los intereses legales correspondientes desde la presentación de la demanda.