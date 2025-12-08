Luisana Lopilato y Michael Bublé emocionaron al Papa León XIV en un concierto solidario en el Vaticano

La pareja se ubicó en las primeras filas del Aula Pablo VI, junto a autoridades e invitados especiales, para presenciar un espectáculo que terminó siendo inolvidable. Luisana relató la conversación íntima que tuvo con Bublé antes del concierto: “‘Tal como se lo dije puertas para adentro: no voy a aguantar, voy a llorar todo’. Y sí, así fue”. La actriz confesó que no pudo contener las lágrimas durante la actuación de su esposo frente al Papa, consciente del talento, el esfuerzo y la sensibilidad que Bublé imprime en cada una de sus presentaciones.