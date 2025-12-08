Luisana Lopilato y Michael Bublé emocionaron al Papa León XIV en un concierto solidario en el Vaticano

Luisana Lopilato vivió una de las experiencias más conmovedoras de su vida y decidió compartirla con sus seguidores. La actriz mostró en sus redes sociales cómo fue su emotivo encuentro con el Papa León XIV en el Vaticano, donde asistió para acompañar a su esposo, Michael Bublé, durante la sexta edición del Concierto con los Pobres, un evento que une música, inclusión y espiritualidad, y que este año contó por primera vez con la presencia del Sumo Pontífice.
Para Lopilato, la jornada tuvo un significado profundamente personal. En una publicación de Instagram, compartió imágenes del instante en que ella y Bublé saludan al líder de la Iglesia, quien los recibió con una sonrisa cálida y un trato cercano. “Dios es grande. Una de esas experiencias que van a quedar en mi corazón para siempre”, escribió la actriz, emocionada.
La pareja se ubicó en las primeras filas del Aula Pablo VI, junto a autoridades e invitados especiales, para presenciar un espectáculo que terminó siendo inolvidable. Luisana relató la conversación íntima que tuvo con Bublé antes del concierto: “‘Tal como se lo dije puertas para adentro: no voy a aguantar, voy a llorar todo’. Y sí, así fue”. La actriz confesó que no pudo contener las lágrimas durante la actuación de su esposo frente al Papa, consciente del talento, el esfuerzo y la sensibilidad que Bublé imprime en cada una de sus presentaciones.
El orgullo por el cantante canadiense dominó gran parte de su mensaje. “Verte ahí, ver lo que lograste, ver cómo te moviste con esa fuerza tan tuya… fue increíblemente increíble”, expresó. Para ella, los gestos del Papa -aplausos, sonrisas y atención plena durante cada interpretación- significaron un reconocimiento que va mucho más allá de lo musical.
Bublé abrió la noche con una poderosa versión de “Feeling Good” y continuó con clásicos navideños como “It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas”. Interactuó con el público, los animó a cantar y transmitió una energía tan intensa que llegó a declarar: “Este es el mejor día de mi vida”, mientras la cámara registraba al Sumo Pontífice sonriendo y marcando el ritmo de la música.
El concierto destinó 3.000 de sus 8.000 localidades a personas en situación de vulnerabilidad: migrantes, personas sin hogar, familias de escasos recursos y presos con permisos especiales. Todos ellos fueron los “invitados de honor” de una noche pensada para demostrar que el arte y la cultura deben ser accesibles para todos.
Al finalizar el espectáculo, el Papa León XIV se refirió justamente al poder universal de la música: “La música no es un lujo para unos pocos, sino un don divino accesible a todos. Eleva el ánimo no porque nos distrae de nuestras miserias, sino porque nos recuerda que somos mucho más que nuestros problemas; somos hijos amados de Dios”.
Tras la presentación, el Sumo Pontífice se acercó a saludar personalmente a Bublé y Lopilato. Aunque el diálogo no fue público, las imágenes captaron gestos de calidez y gratitud mutua. Luisana sonrió con emoción al estrechar su mano, mientras que Bublé inclinó la cabeza en señal de respeto. Fue un encuentro breve, pero cargado de significado para la pareja.
Lopilato cerró su publicación con una frase dirigida a su esposo que resume toda su vivencia: “No existe nadie en el mundo que pueda hacer lo que hiciste vos, de la manera en que lo hiciste. Sos muy, muy increíble”.