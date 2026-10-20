Luisana Lopilato recordó el cáncer que tuvo su hijo Noah: “El dolor nunca se olvida”

Años después, el reencuentro con los profesionales que atendieron a su hijo llevó a Lopilato a recordar aquella etapa desde otra perspectiva. La gala benéfica reunió a la pareja con parte del equipo que los acompañó durante el tratamiento y renovó el agradecimiento de la actriz hacia quienes estuvieron presentes cuando la salud de Noah cambió la vida de toda la familia.