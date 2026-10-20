Luisana Lopilato recordó el cáncer que tuvo su hijo Noah: “El dolor nunca se olvida”
La actriz se emocionó durante una gala benéfica en Los Ángeles, donde se reencontró con médicos y enfermeros que acompañaron a su familia durante el tratamiento del niño en 2016. “Solo él y yo sabíamos lo que nuestros corazones estaban sintiendo”, expresó sobre Michael Bublé.
Resumen para apurados
- En una gala benéfica en Los Ángeles, Luisana Lopilato recordó el cáncer hepático que superó su hijo Noah en 2016 y agradeció al equipo médico que lo trató.
- En 2016, a los tres años, Noah fue diagnosticado con la enfermedad. La pareja pausó sus carreras artísticas hasta que el niño completó la quimioterapia y una cirugía en 2017.
- El mensaje de Lopilato resalta el impacto emocional duradero del cáncer infantil en las familias y la trascendencia del apoyo médico más allá del paso del tiempo.
Luisana Lopilato volvió a recordar uno de los momentos más difíciles de su vida familiar. Durante una gala benéfica del Children's Hospital Los Angeles, en Estados Unidos, la actriz compartió una reflexión sobre el cáncer que le diagnosticaron a su hijo Noah en 2016 y agradeció al equipo médico que acompañó al niño durante el tratamiento.
A través de una publicación en redes sociales, la actriz contó que reencontrarse con los profesionales que estuvieron junto a su familia le despertó emociones difíciles de describir. La noche también tuvo un significado especial por la presencia de su esposo, el cantante Michael Bublé, quien subió al escenario para cantar.
“Hay noches en las que el corazón vuelve a lugares que uno nunca olvida”, escribió Lopilato al recordar el encuentro con los médicos y enfermeros que los sostuvieron cuando atravesaban una situación crítica.
La reflexión de Luisana Lopilato sobre la enfermedad de Noah
En su mensaje, la actriz se refirió a las huellas que dejan las experiencias dolorosas, incluso cuando la etapa más difícil queda atrás. “Porque hay heridas que sanan, pero dejan huellas para siempre. El dolor cambia con los años, pero nunca se olvida”, expresó.
Lopilato también recordó lo que sintió al ver cantar a Bublé durante la gala. “Entre tantas personas, solo él y yo sabíamos lo que nuestros corazones estaban sintiendo”, señaló sobre el momento que compartieron durante el evento.
La actriz cerró su publicación con palabras de agradecimiento a Dios y a quienes acompañaron a la familia durante el tratamiento de Noah. Destacó especialmente a las personas que les brindaron atención, contención y esperanza en los momentos más difíciles.
Qué enfermedad tuvo Noah, el hijo de Luisana Lopilato y Michael Bublé
Noah tenía tres años cuando, en 2016, le diagnosticaron cáncer de hígado. En noviembre de ese año, sus padres comunicaron públicamente la noticia y explicaron que el niño había comenzado un tratamiento en Estados Unidos.
“Estamos devastados. Nuestro hijo se encuentra actualmente en tratamiento en Estados Unidos”, habían expresado entonces.
Ante el diagnóstico, Lopilato y Bublé pusieron en pausa sus compromisos profesionales para concentrarse en el cuidado de su hijo. La actriz dejó un proyecto cinematográfico que había comenzado a filmar, mientras que el cantante suspendió sus actividades y se alejó de los escenarios durante ese período.
Noah recibió atención médica en el St. Jude Children's Research Hospital. Según la información difundida en aquel momento, el tratamiento incluyó distintas etapas de quimioterapia y, posteriormente, una intervención quirúrgica.
La recuperación de Noah y el apoyo de la familia
Durante aquellos meses, la familia permaneció en Los Ángeles para estar cerca del niño. Las fiestas de fin de año transcurrieron allí, lejos de Vancouver, Canadá, donde solían pasar esa época. Los padres y los hermanos de Lopilato viajaron para acompañarlos.
Tras completar parte del tratamiento, los médicos avanzaron con la planificación de una cirugía. La intervención se realizó el 1 de febrero de 2017 y, de acuerdo con la información publicada entonces, resultó satisfactoria. Los estudios posteriores indicaron que Noah había superado la enfermedad.
Años después, el reencuentro con los profesionales que atendieron a su hijo llevó a Lopilato a recordar aquella etapa desde otra perspectiva. La gala benéfica reunió a la pareja con parte del equipo que los acompañó durante el tratamiento y renovó el agradecimiento de la actriz hacia quienes estuvieron presentes cuando la salud de Noah cambió la vida de toda la familia.
Su mensaje volvió a poner en palabras una experiencia que, según expresó, dejó marcas imborrables: el dolor permanece en la memoria, pero también el reconocimiento hacia quienes ayudaron a atravesarlo.