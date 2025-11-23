Luisana Lopilato sorprendió al mostrar cómo se prepara con sus hijos para la Navidad

Luisana Lopilato, instalada en Canadá junto a Michael Bublé y sus cuatro hijos, volvió a conquistar a sus millones de seguidores en Instagram al compartir cómo se prepara para la Navidad. Entre decoraciones, tradiciones familiares y un guiño a la Argentina, la actriz mostró un anticipo de las fiestas que enterneció a todos.
Cómo se prepara Luisana Lopilato con sus hijos para la Navidad
La actriz argentina comenzó la decoración navideña en su casa junto a Noah, Elías, Vida y Cielo. Pero fue Noah, el mayor, quien se llevó todas las miradas al preparar una galletita de jengibre con la figura de Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina.
En sus historias, Lopilato mostró el paso a paso del niño de 12 años mientras moldeaba la galleta. “Noah lo entendió todo”, escribió con humor y orgullo, celebrando el homenaje futbolero en plena previa navideña.
Además, compartió una foto posando junto a su enorme árbol decorado y otras imágenes de las actividades que realizó con sus hijos para dejar el hogar listo para la celebración.
El recuerdo de Luisana Lopilato sobre sus inicios laborales
En paralelo, la actriz recordó en una entrevista cómo fue comenzar a trabajar tan joven. Durante su paso por Soñé que volaba (Olga), Lopilato habló de sus primeros años en televisión y del exigente ritmo de trabajo durante las grabaciones de Rebelde Way, cuando tenía apenas 15 años.
“Cuando arrancamos a filmar todos los días… antes se filmaba un montón”, explicó. A pesar de las largas jornadas, aseguró que nunca faltaba al colegio sin justificación: “Yo no faltaba al colegio para que no me cuenten las faltas”.
Sobre si permitiría que sus propios hijos vivieran un ritmo similar, fue categórica ante la pregunta de Migue Granados:
“No”.
Tradición, familia y raíces argentinas
Cada año, Luisana Lopilato comparte parte de la intimidad de sus preparativos navideños con la misma esencia: familia, alegría y un toque argentino que nunca falta, aun desde Canadá. La galletita de Messi de Noah, esta vez, se llevó el protagonismo absoluto.