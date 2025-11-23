Secciones
EspectáculosFamosos

Luisana Lopilato sorprendió al mostrar cómo se prepara con sus hijos para la Navidad

La familia Bublé ya tiene todo listo para la festividad y volvió a reflejar sus raíces argentinas.

Luisana Lopilato sorprendió al mostrar cómo se prepara con sus hijos para la Navidad
Hace 33 Min

Luisana Lopilato, instalada en Canadá junto a Michael Bublé y sus cuatro hijos, volvió a conquistar a sus millones de seguidores en Instagram al compartir cómo se prepara para la Navidad. Entre decoraciones, tradiciones familiares y un guiño a la Argentina, la actriz mostró un anticipo de las fiestas que enterneció a todos.

Cómo se prepara Luisana Lopilato con sus hijos para la Navidad

La actriz argentina comenzó la decoración navideña en su casa junto a Noah, Elías, Vida y Cielo. Pero fue Noah, el mayor, quien se llevó todas las miradas al preparar una galletita de jengibre con la figura de Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina.

En sus historias, Lopilato mostró el paso a paso del niño de 12 años mientras moldeaba la galleta. “Noah lo entendió todo”, escribió con humor y orgullo, celebrando el homenaje futbolero en plena previa navideña.

Además, compartió una foto posando junto a su enorme árbol decorado y otras imágenes de las actividades que realizó con sus hijos para dejar el hogar listo para la celebración.

El recuerdo de Luisana Lopilato sobre sus inicios laborales

En paralelo, la actriz recordó en una entrevista cómo fue comenzar a trabajar tan joven. Durante su paso por Soñé que volaba (Olga), Lopilato habló de sus primeros años en televisión y del exigente ritmo de trabajo durante las grabaciones de Rebelde Way, cuando tenía apenas 15 años.

“Cuando arrancamos a filmar todos los días… antes se filmaba un montón”, explicó. A pesar de las largas jornadas, aseguró que nunca faltaba al colegio sin justificación: “Yo no faltaba al colegio para que no me cuenten las faltas”.

Sobre si permitiría que sus propios hijos vivieran un ritmo similar, fue categórica ante la pregunta de Migue Granados:

“No”.

Tradición, familia y raíces argentinas

Cada año, Luisana Lopilato comparte parte de la intimidad de sus preparativos navideños con la misma esencia: familia, alegría y un toque argentino que nunca falta, aun desde Canadá. La galletita de Messi de Noah, esta vez, se llevó el protagonismo absoluto.

Temas Luisana LopilatoMichael Bublé
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la carrera, la posición de Colapinto y quién ganó el GP
1

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la carrera, la posición de Colapinto y quién ganó el GP

Milei pone a un militar al frente del Ministerio de Defensa
2

Milei pone a un militar al frente del Ministerio de Defensa

Tiempos de cambio
3

Tiempos de cambio

Impecable de la noche a la mañana: el truco para limpiar el inodoro sin mover un dedo
4

Impecable de la noche a la mañana: el truco para limpiar el inodoro sin mover un dedo

Debate urbano: ¿cuál debe ser el destino de la estación Mitre?
5

Debate urbano: ¿cuál debe ser el destino de la estación Mitre?

Jaldo suma y Catalán avanza: el nuevo Congreso y las estrategias rumbo al 2027
6

Jaldo suma y Catalán avanza: el nuevo Congreso y las estrategias rumbo al 2027

Más Noticias
Pocos la estudian, pero su salida laboral es millonaria: la carrera poco conocida que sorprende en Argentina

Pocos la estudian, pero su salida laboral es millonaria: la carrera poco conocida que sorprende en Argentina

La China Suárez se quebró la nariz en pleno rodaje: ¿cómo quedó tras el golpe?

La China Suárez se quebró la nariz en pleno rodaje: ¿cómo quedó tras el golpe?

Las blusas que reemplazarán al oversize y serán tendencia en el verano 2026

Las blusas que reemplazarán al oversize y serán tendencia en el verano 2026

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la carrera, la posición de Colapinto y quién ganó el GP

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la carrera, la posición de Colapinto y quién ganó el GP

Alerta por calor extremo: ¿qué provincias superarán los 40° esta semana?

Alerta por calor extremo: ¿qué provincias superarán los 40° esta semana?

Impecable de la noche a la mañana: el truco para limpiar el inodoro sin mover un dedo

Impecable de la noche a la mañana: el truco para limpiar el inodoro sin mover un dedo

Tiempos de cambio

Tiempos de cambio

Milei pone a un militar al frente del Ministerio de Defensa

Milei pone a un militar al frente del Ministerio de Defensa

Comentarios