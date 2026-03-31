Luisana Lopilato contó su terrible confusión con Robert De Niro en Nueva York

“Otro día perdido” arrancó el ciclo de entrevistas de esta semana con una gran visita. En su estadía en Argentina por una serie de compromisos laborales, Luisana Lopilato pasó por el programa de Mario Pergolini. La actriz habló sobre su familia, la estricta crianza que reciben sus hijos, su futuro laboral, sus proyectos y, en medio, contó una divertida anécdota que vivió con su pareja y el actor Robert De Niro.
Entre los detalles que más llamaron la atención de la entrevista, se encontraron los pormenores que dio sobre la forma en que educa a sus cuatro hijos. Es que, en vez de darles las dos semanas de vacaciones, les permitió que descansaran solo una y, en la segunda, les hizo volver a su maestra particular.
En una de las dinámicas de la noche, Pergolini le propuso una actividad lúdica en la que debía adivinar qué actores de una serie eran canadienses junto a su esposo, el cantante Michael Bublé. “Vamos a ver tu canaditud, te vamos a mostrar imágenes”, explicó en principio el conductor.
La divertida anécdota de Luisana Lopilato con Robert De Niro
Por la lista pasaron Ryan Reynolds, Lady Gaga, Ryan Gosling, Keanu Reeves y Will Smith. Lopilato acertó cinco de seis. Pero, con la última figura, debió contar una experiencia que vivió en Nueva York. “¡No, no! Americano. A ese lo tengo, ahora lo tengo”, dijo la actriz en cuanto apareció la cara de De Niro en pantalla.
Sucede que, hace unos años, Lopilato y De Niro se encontraron en el mismo hotel. Pero ella pensó que era otra persona. “Estábamos en Nueva York y le digo a Mike: ‘Voy a bajar a pedir el desayuno’. Bajo, pido el desayuno y al lado estaba él”, contó Lopilato para introducir su anécdota, pero enseguida agregó con una risa sutil: “Yo pensé que era Al Pacino”.
La cercanía era total. Estaban sentados casi al lado. Cuando bajó Bublé de la habitación del hotel, Lopilato lo invitó a ver quién estaba sentado en el restaurante. “Le digo: ‘¿Viste quién está al lado?’. ‘No’, me dice. Claro, no quería mirar. ‘Al Pacino’, le digo. Después googleamos y me puso la foto de quién estaba al lado mío”, relató.
Pese a que en el momento afloró su faceta más fanática y se le cruzó por su cabeza pedir una foto, De Niro se encontraba con su hijo y la pareja prefirió respetar el momento. “Yo tengo cuatro hijos y, cuando estás con tus hijos, a veces pasa que vienen a pedirte una foto y… estoy con los nenes. Uno que está llorando, otro que se cayó, otro que no sé qué”, dijo para explicar que al fin desistieron de la idea.