Luisana Lopilato contó su terrible confusión con Robert De Niro en Nueva York

Pese a que en el momento afloró su faceta más fanática y se le cruzó por su cabeza pedir una foto, De Niro se encontraba con su hijo y la pareja prefirió respetar el momento. “Yo tengo cuatro hijos y, cuando estás con tus hijos, a veces pasa que vienen a pedirte una foto y… estoy con los nenes. Uno que está llorando, otro que se cayó, otro que no sé qué”, dijo para explicar que al fin desistieron de la idea.