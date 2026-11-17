ISI Conecta

El mismo jueves 19 se realizará una feria de talento y tecnología en el Patio Central de la UTN –Rivadavia 1050– de 16.30 a 20.30. El objetivo es posicionarse como un ámbito para potenciar proyectos innovadores. El IDEP tendrá un stand que expondrá avances de la industria del conocimiento en Tucumán y los beneficios de la Ley de Economía del Conocimiento. La entrada es libre y gratuita.