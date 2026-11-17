Resumen para apurados
- El IDEP lanzó una agenda de formación gratuita presencial y virtual en Tucumán para capacitar a emprendedores locales durante el Mes Global del Emprendimiento.
- Las actividades abarcan inteligencia artificial, comercio electrónico y liderazgo femenino, organizadas junto a entidades como UTN y Tiendanube hasta diciembre.
- La iniciativa busca adaptar los negocios locales a los avances tecnológicos y hábitos de consumo actuales, potenciando el ecosistema productivo de la región.
En el Mes Global del Emprendimiento, el Instituto de Desarrollo Productivo lanzó una agenda llena de actividades para impulsar proyectos e ideas. La invitación fue dirigida a la comunidad emprendedora local a participar de las propuestas y eventos que se realizarán de forma presencial y virtual durante esta semana y el mes próximo.
La agenda reúne propuestas de formación, encuentros de intercambio, ferias y espacios de vinculación para quienes buscan desarrollar sus emprendimientos. En un escenario atravesado por los avances tecnológicos y los nuevos hábitos de consumo, las actividades apuntan a incorporar herramientas digitales, fortalecer habilidades comerciales, explorar oportunidades de negocio y generar redes de contacto que permitan impulsar proyectos y adaptarse a los desafíos actuales.
Emprender en la Era de la IA
Empezó este lunes 16 y se desarrollará hasta el 26 de diciembre. Es una formación gratuita y virtual, que impulsan la Comunidad al Empleo by Eidos y la firma Accenture Global. Se trata de una oportunidad para incorporar herramientas de Inteligencia Artificial (IA) a negocios y transformar ideas en proyectos. Quienes finalicen el curso recibirán certificación y acceso a una red regional de oportunidades.
Encuentro de Mujeres Emprendedoras
Este jueves 19 la comunidad de mujeres emprendedoras Ellas organiza la 3.ª edición del evento. Habrá disertaciones sobre la mirada interior de las mujeres y cómo se refleja en los negocios. También se expondrán casos de éxito y se ofrecerá una capacitación sobre marketing digital y creación de contenido. La actividad es gratuita, pero con inscripción previa por cupos limitados.
ISI Conecta
El mismo jueves 19 se realizará una feria de talento y tecnología en el Patio Central de la UTN –Rivadavia 1050– de 16.30 a 20.30. El objetivo es posicionarse como un ámbito para potenciar proyectos innovadores. El IDEP tendrá un stand que expondrá avances de la industria del conocimiento en Tucumán y los beneficios de la Ley de Economía del Conocimiento. La entrada es libre y gratuita.
Inteligencia artificial y redes sociales para emprender
El viernes 20 se dictará una capacitación presencial de tres horas con entrada libre para aprender a usar la IA y redes sociales para potenciar negocios.
Emprender Coaching Fest
El sábado 21, el coaching y el emprendimiento femenino se unirán para fortalecer las habilidades, generar impacto y ampliar las redes de contacto de las mujeres. La actividad es organizada por la Fundación Mujeres en Red y EPCO, en la Hostería Atahualpa Yupanqui de Tafí Viejo desde las 9 hasta las 12.
Entrenamiento Nube
El miércoles 25 se realizará un evento para transformar la manera de vender, con expertos en e-commerce, en logística y en redes sociales desde las 9 hasta las 13. La actividad será en el hotel Sheraton Tucumán y fue organizada por Tiendanube y el IDEP. Los participantes recibirán certificados y la actividad requiere inscripción previa.
T-Connect
El mismo día por la tarde, a las 17, se hará en el Palacio de los Deportes una edición del congreso de innovación y tecnología donde se encontrarán innovación, negocios, talento y ecosistema productivo.
Inscripciones en este enlace.