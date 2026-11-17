Según detalló, el accidente provocó importantes daños materiales, entre ellos la rotura de los teléfonos celulares y del vehículo en el que se trasladaban. Estos inconvenientes dificultaron la comunicación y prolongaron la preocupación de sus seres queridos. “Fueron momentos de mucha angustia, especialmente para nuestros familiares, que no tenían noticias concretas de lo que estaba sucediendo”, señaló.