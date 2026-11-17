Resumen para apurados
- Tras sufrir un accidente vial en la ruta 157 en Tucumán al regresar de un show, el músico Marcelo Véliz confirmó que él y su equipo están fuera de peligro.
- El vuelco destruyó el vehículo y los celulares del grupo, lo que causó horas de incomunicación y angustia familiar hasta que recibieron atención en el Hospital Regional.
- El siniestro reavivó los reclamos por la peligrosidad de la ruta 157, mientras los artistas inician su recuperación médica con muestras de apoyo en Tucumán y Santiago.
El artista Marcelo Véliz llevó tranquilidad a sus seguidores y familiares luego del accidente de tránsito que sufrió junto a su equipo cuando regresaban de realizar un espectáculo en la localidad de Buena Vista. A través de un comunicado, confirmó que todos se encuentran fuera de peligro, aunque algunos integrantes sufrieron golpes y lesiones.
“Gracias a Dios y a la Santísima Virgen María, todos los integrantes de nuestro equipo se encuentran bien. Hemos sufrido golpes y algunas lesiones, pero estamos fuera de peligro”, expresó Véliz. Además, precisó que tanto él como su hijo Ariel fueron quienes recibieron los golpes más importantes y necesitaron una atención médica especial.
En su mensaje, el artista manifestó un profundo agradecimiento a los tucumanos que participaron de las primeras tareas de asistencia y a los profesionales de la salud que los atendieron después del siniestro.
En particular, destacó el trabajo del personal del Hospital Regional. Véliz también reconoció la rapidez con la que actuaron los médicos y enfermeros, los estudios que les realizaron y, sobre todo, el trato humano que recibieron durante las horas posteriores al accidente.
Los daños materiales y la preocupación de sus familiares
El artista explicó que durante varias horas no pudieron comunicarse ni brindar información sobre su estado de salud. Esa situación generó incertidumbre entre familiares, amigos y allegados que aguardaban noticias sobre lo ocurrido.
Según detalló, el accidente provocó importantes daños materiales, entre ellos la rotura de los teléfonos celulares y del vehículo en el que se trasladaban. Estos inconvenientes dificultaron la comunicación y prolongaron la preocupación de sus seres queridos. “Fueron momentos de mucha angustia, especialmente para nuestros familiares, que no tenían noticias concretas de lo que estaba sucediendo”, señaló.
Finalmente, Véliz agradeció los mensajes, llamados y oraciones que recibió junto a su equipo, y extendió su reconocimiento a las personas que se solidarizaron con ellos tanto en Tucumán como en Santiago del Estero.
“Hoy, con el corazón agradecido, solo puedo decir que Dios y la Virgen María nos han puesto su manto protector. Atravesamos un momento muy difícil, pero tenemos la enorme dicha de poder contarlo y de saber que todos nuestros compañeros están bien”, resaltó.