El accidente de Marcelo Véliz en la ruta nacional 157: qué dice el informe de la Policía de Tucumán

Una combi Renault Master que trasladaba a los integrantes de la banda musical Marcelo Véliz volcó el domingo por la noche, alrededor de las 23.40, sobre la ruta nacional 157, en inmediaciones de La Madrid, al sur de Tucumán.
De acuerdo con el informe de la Unidad Regional Sur (URS), el accidente se produjo después del cruce con la ruta provincial 308, en un sector donde se encuentra habilitado un desvío de tránsito debido a los trabajos de construcción de una alcantarilla.
Fuentes policiales indicaron que el vehículo era conducido por Emilio Marcelo Véliz, de 66 años, y en su interior viajaban otras personas que integran la agrupación musical. En total, eran 11 los ocupantes de la trafic.
Por causas que son materia de investigación, el conductor perdió el control del rodado y se produjo el vuelco. El reporte policial no informó víctimas fatales ni personas con lesiones.
Tras el siniestro, los efectivos policiales trabajaron en el lugar para ordenar y reducir la circulación vehicular, mientras que personal del servicio de emergencias 107 asistió a los ocupantes para evaluar su estado de salud.