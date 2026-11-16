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"Estamos atravesando horas de preocupación": las palabras de las hijas de Marcelo Véliz tras el accidente en La Madrid

Fernanda, Romina y Maitena aseguraron que el cantante y su hermano son los más afectados por el siniestro. "Tenemos fe y esperanza en que todo estará bien", dijeron.

ACCCIDENTE. Así quedó la camioneta en la que se trasladaba Jorge Véliz. FOTO GENTILEZA DE EL LIBERAL
ACCCIDENTE. Así quedó la camioneta en la que se trasladaba Jorge Véliz. FOTO GENTILEZA DE EL LIBERAL
Por Redacción Seguridad Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Cuatro personas resultaron heridas, entre ellas el músico Marcelo Véliz, al volcar su combi este lunes en La Madrid mientras regresaban de dar un show hacia Santiago del Estero.
  • En la combi iban nueve personas tras un show en Simoca; los cuatro heridos fueron hospitalizados en La Madrid, mientras que los demás acompañantes resultaron ilesos.
  • Las hijas del referente de la guaracha informaron que su padre y su hermano reciben atención prioritaria y pidieron cadenas de oración a la espera de nuevos partes médicos.
Resumen generado con IA

Cuatro personas resultaron lesionadas, entre ellas el cantante y el chofer, tras el vuelco en La Madrid de la combi en la que viajaba el equipo del reconocido referente de la guaracha santiagueña, Marcelo Véliz.

El accidente en la intersección se produjo minutos antes de la medianoche en la intesección de las rutas 157 y 308, cuando el grupo emprendía el viaje de regreso hacia Santiago del Estero, después de haberse presentado en un espectáculo en la comuna de Buena Vista, en el departamento Simoca.

En el transporte se movilizaban nueve personas en total: el propio Véliz, sus músicos y el conductor del rodado. A raíz del fuerte impacto, cuatro de los ocupantes sufrieron diversos golpes visibles, por lo que debieron ser evacuados de urgencia en ambulancias hacia el hospital de La Madrid para recibir atención médica.

Por su parte, los cinco pasajeros restantes habrían salido ilesos y se encontrarían en buen estado general, según trascendió en los primeros reportes del caso.

Marcelo Véliz es un reconocido músico de la región. Marcelo Véliz es un reconocido músico de la región.

El comunicado de la familia

Las hijas del músico emitieron un comunicado a través de las redes sociales: "Estamos atravesando horas de preocupación por el accidente que involucró a mi padre, mis hermanos y a todo su equipo de trabajo. Actualmente, todos están siendo asistidos por profesionales de la salud en la provincia de Tucumán, mientras permanecemos a la espera de noticias más concretas. Mi padre y mi hermano, quienes resultaron más afectados por el accidente, están recibiendo atención prioritaria".

"Nos encomendamos a Dios y a la Santa Madre, pidiendo que los protejan, los acompañen y les den fuerzas en este momento. Tenemos fe y esperanza en que todo estará bien. Gracias de corazón a todos los que están pendientes, por sus mensajes, su preocupación y su cariño", dijeron Fernanda, Romina y Maitena.

Más tarde pidieron oraciones por el grupo que lidera su padre: "Pedimos una oración por todos nuestros familiares que están atravesando este momento tan difícil. Conociendo la fuerza y el poder de Jesús,  nuestra madre Maria, que nos unamos en oración para la pronta recuperación y sanación de nuestros familiares".

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