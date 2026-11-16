"Estamos atravesando horas de preocupación": las palabras de las hijas de Marcelo Véliz tras el accidente en La Madrid

El comunicado de la familia

Las hijas del músico emitieron un comunicado a través de las redes sociales: "Estamos atravesando horas de preocupación por el accidente que involucró a mi padre, mis hermanos y a todo su equipo de trabajo. Actualmente, todos están siendo asistidos por profesionales de la salud en la provincia de Tucumán, mientras permanecemos a la espera de noticias más concretas. Mi padre y mi hermano, quienes resultaron más afectados por el accidente, están recibiendo atención prioritaria".