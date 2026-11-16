Vuelco de Marcelo Véliz en La Madrid: el cruce de la ruta 157 que vuelve a estar bajo la lupa
Una recorrida por el sector permitió observar los restos del vehículo, los trabajos sobre la calzada y la señalización preventiva. En el cruce volcaron un colectivo con jubilados en 2019 y la camioneta del Pulga Rodríguez en 2023.
Resumen para apurados
- Marcelo Véliz volcó con su vehículo en el cruce de la ruta 157 en La Madrid, un sector intervenido por obras públicas que vuelve a generar alarma.
- El tramo presenta desvíos por trabajos hídricos y tiene un historial trágico: allí volcó un colectivo en 2019 y la camioneta del Pulga Rodríguez en 2023.
- El nuevo siniestro reaviva la polémica sobre la señalización preventiva y la seguridad vial en este peligroso nudo de tránsito del sur tucumano.
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