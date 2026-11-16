Quién es Marcelo Véliz, el referente de la guaracha santiagueña que sufrió un grave accidente en Tucumán
Cantante, compositor y acordeonista, lleva casi cinco décadas de trayectoria y construyó una carrera que trascendió las fronteras de Santiago del Estero para llegar a los escenarios de todo el norte argentino.
Resumen para apurados
- El músico Marcelo Véliz resultó herido este lunes tras volcar la combi en la que viajaba en La Madrid, Tucumán, al regresar de un show.
- Pionero de la guaracha santiagueña con cinco décadas de carrera, se trasladaba con su grupo tras tocar en Simoca cuando el vehículo volcó con nueve ocupantes.
- El hecho conmocionó al folclore del norte argentino. Pese a la gravedad del siniestro, la productora confirmó que Véliz y su equipo están fuera de peligro.
Marcelo Véliz es uno de los nombres fundamentales de la música popular del norte argentino. Cantante, compositor y acordeonista, es considerado uno de los pioneros de la guaracha santiagueña, un género que ayudó a desarrollar junto a su hermano Jorge y que conquistó los escenarios y las pistas de baile de varias provincias.
Con casi cinco décadas de trayectoria, el músico construyó una identidad artística propia y se convirtió en una figura reconocida en Santiago del Estero, Tucumán y Salta. Su nombre volvió a tomar repercusión nacional este lunes 16 de noviembre de 2026, luego de protagonizar un grave accidente vial en la localidad tucumana de La Madrid, cuando regresaba de una presentación junto a integrantes de su equipo.
La noticia generó preocupación entre sus seguidores y en el ambiente de la música popular, mientras familiares y allegados solicitaron cadenas de oración por su recuperación.
Marcelo Véliz, una vida dedicada a la guaracha santiagueña
Nacido en Santiago del Estero, Marcelo Véliz es considerado uno de los impulsores de la guaracha santiagueña, un estilo que nació de la combinación de las raíces folclóricas de la provincia con los ritmos tropicales y bailables.
Su recorrido artístico comenzó a mediados de la década de 1970, cuando junto a su hermano Jorge Véliz empezó a desarrollar una propuesta musical que terminaría convirtiéndose en una de las expresiones populares más características de Santiago del Estero.
El propio Marcelo suele explicar la relación entre ambos géneros con una frase que resume su identidad musical: la guaracha es "la única hija que ha tenido la chacarera".
Con el acordeón como uno de sus instrumentos distintivos, el músico contribuyó a darle forma a un ritmo que encontró rápidamente su lugar en los bailes populares, festivales y celebraciones del norte argentino.
Sus canciones, discos y cruces con el folclore argentino
A lo largo de su carrera, Marcelo Véliz editó más de una decena de discos y trabajó con diferentes sellos discográficos, entre ellos Magenta Discos, AVA Music y Delnortemusic Producciones.
Entre sus trabajos se destacan producciones como El Tornado Santiagueño, A lo grande y La máquina santiagueña, títulos que forman parte de su recorrido dentro de la música popular.
Su propuesta también logró acercarse al folclore tradicional. Durante su trayectoria compartió escenarios y grabaciones con artistas como Peteco Carabajal, Raly Barrionuevo y Jorge Rojas, en un cruce que permitió acercar la guaracha a otros públicos.
Además de su actividad musical, Véliz se dedicó a documentar la historia del género y publicó un libro sobre los orígenes y el desarrollo de la guaracha santiagueña.
Cómo fue el accidente de Marcelo Véliz en Tucumán
La noticia sobre el músico se conoció durante la madrugada de este lunes. La combi en la que viajaba junto a su agrupación volcó en la localidad de La Madrid, cuando regresaban hacia Santiago del Estero después de actuar en Buena Vista, en el departamento Simoca.
En el vehículo se trasladaban nueve personas. Como consecuencia del siniestro, Marcelo Véliz, el conductor y otros dos integrantes del grupo sufrieron lesiones y debieron recibir asistencia médica.
Horas después, sus hijas Fernanda, Romina y Maitena difundieron un mensaje en redes sociales para informar sobre la situación familiar y solicitar el acompañamiento de los seguidores.
En la publicación señalaron que su padre y uno de sus hermanos habían sido los más afectados por el accidente y que estaban recibiendo atención prioritaria.
La productora Delnortemusic también difundió un comunicado para acompañar al artista y a los integrantes de su equipo. Según la información difundida posteriormente por la empresa, Marcelo fue trasladado a un centro de salud de Concepción, mientras que Ariel Véliz fue derivado al Hospital Padilla de San Miguel de Tucumán para recibir atención especializada. La productora informó que los ocupantes se encontraban fuera de peligro.