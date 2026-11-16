Quién es Marcelo Véliz, el referente de la guaracha santiagueña que sufrió un grave accidente en Tucumán

Con casi cinco décadas de trayectoria, el músico construyó una identidad artística propia y se convirtió en una figura reconocida en Santiago del Estero, Tucumán y Salta. Su nombre volvió a tomar repercusión nacional este lunes 16 de noviembre de 2026, luego de protagonizar un grave accidente vial en la localidad tucumana de La Madrid, cuando regresaba de una presentación junto a integrantes de su equipo.