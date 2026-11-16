Catalán cuestionó a Jaldo por su rechazo a eliminar las PASO y advirtió que los tucumanos podrían votar tres veces en 2027

El presidente de La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán y candidato a gobernador, Lisandro Catalán, volvió a cuestionar al gobernador Osvaldo Jaldo. Esta vez, el dirigente libertario apuntó contra su rechazo a la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y puso el foco en el costo que representa el sistema electoral para el Estado.