Catalán cuestionó a Jaldo por su rechazo a eliminar las PASO y advirtió que los tucumanos podrían votar tres veces en 2027
El referente de La Libertad Avanza criticó el costo que implica mantener las primarias obligatorias. “Los argentinos no tienen por qué pagar U$S 200 millones para resolver las internas de los políticos”, dijo.
Resumen para apurados
- Lisandro Catalán (LLA) criticó en redes al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo por rechazar la eliminación de las PASO, al considerar que generan un gasto estatal innecesario.
- El dirigente objetó el gasto de 200 millones de dólares y el desdoblamiento electoral en Tucumán, reprochando a Jaldo no haber reformado aún el régimen comicial vigente.
- El reclamo profundiza la disputa política en Tucumán y anticipa un debate clave sobre el calendario electoral y las reformas institucionales de cara a los comicios provinciales.
El presidente de La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán y candidato a gobernador, Lisandro Catalán, volvió a cuestionar al gobernador Osvaldo Jaldo. Esta vez, el dirigente libertario apuntó contra su rechazo a la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y puso el foco en el costo que representa el sistema electoral para el Estado.
A través de una publicación en sus redes sociales, Catalán cuestionó que se destinen recursos públicos para resolver las disputas internas de los partidos políticos y le reclamó al mandatario provincial que revea su posición. “Los argentinos no tienen por qué pagar 200 millones de dólares para resolver las internas de los políticos”, expresó.
“Señor gobernador, veo que insiste incansablemente en manifestarse en contra de la eliminación de las PASO”, escribió el referente de La Libertad Avanza. Luego sostuvo que el mecanismo representa un gasto de alrededor de U$S 200 millones y obliga a los ciudadanos a participar de una instancia electoral destinada a definir candidaturas partidarias.
Catalán cuestionó el calendario electoral de Tucumán para 2027
En su mensaje, el dirigente también vinculó la discusión nacional sobre las primarias con el escenario electoral de Tucumán. En ese sentido, cuestionó el adelantamiento de los comicios provinciales dispuesto por el oficialismo y advirtió sobre la cantidad de veces que los ciudadanos podrían tener que concurrir a las urnas durante el próximo año.
“En Tucumán, por ejemplo, el año que viene podríamos tener que ir a votar al menos tres veces si no se eliminan las PASO, porque además a usted se le ocurrió adelantar las elecciones provinciales”, señaló Catalán.
El planteo se suma a las diferencias entre el espacio libertario y el Gobierno provincial sobre el calendario electoral y las reglas que regirán las próximas elecciones. Para Catalán, mantener las primarias implicaría sumar otra instancia de votación a un año que ya estará atravesado por la renovación de autoridades nacionales y provinciales.
Las críticas al sistema electoral tucumano
El cuestionamiento del titular de La Libertad Avanza no se limitó a las PASO. También apuntó contra el régimen electoral de la provincia y recordó las promesas de reforma que, según afirmó, realizó Jaldo desde que asumió la conducción del Ejecutivo.
“Tucumán tiene uno de los sistemas electorales más arcaicos, tramposos y obsoletos del país. Un sistema que usted mismo reconoció que debía modificarse y cuya reforma prometió innumerables veces, pero que sigue intacto”, manifestó.
De esta manera, Catalán volvió a instalar la discusión sobre una eventual modificación de las reglas electorales en la provincia, una cuestión que forma parte de los cuestionamientos políticos de La Libertad Avanza al oficialismo tucumano.
El pedido de Catalán al gobernador
En el tramo final de su publicación, el candidato a gobernador insistió en que los recursos públicos no deberían destinarse a financiar las internas de los partidos y le pidió directamente a Jaldo que cambie su postura.
“Recapacite, gobernador. Los argentinos tienen que elegir libremente a sus representantes, no ser obligados a resolver las internas de los políticos con 200 millones de dólares que salen del bolsillo de todos”, concluyó.