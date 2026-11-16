Salarios a estatales: qué dijo Jaldo sobre las próximas recomposiciones y los descuentos bancarios

Resumen para apurados
- En Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo ratificó que cumplirá los acuerdos salariales con gremios estatales y prepara nuevas recomposiciones para sostener el poder adquisitivo.
- Los ministros de Gobierno y Economía coordinan las negociaciones y proyecciones, mientras la Provincia gestionó frenar retenciones bancarias en bonos y aguinaldos.
- Las partes volverán a reunirse según el cronograma paritario, mientras el Ejecutivo buscará evitar nuevos descuentos bancarios para aliviar el bolsillo de los empleados públicos.
El gobernador Osvaldo Jaldo ratificó que la Provincia cumplirá con los compromisos salariales asumidos con los gremios estatales y aseguró que se trabaja en las proyecciones económicas para avanzar con nuevas recomposiciones una vez que se cumplan los plazos establecidos en las actas paritarias.
El mandatario explicó que las negociaciones con los sindicatos contemplan acuerdos tanto en materia salarial como en las condiciones laborales de las distintas áreas de la administración pública. Además, señaló que en cada instancia se establecen las fechas para retomar las conversaciones y discutir futuras actualizaciones.
“Con todos los gremios venimos realizando recomposiciones salariales en tiempo y forma. En cada negociación firmamos actas donde quedan documentados los acuerdos, tanto en materia salarial como en las condiciones de trabajo de las distintas áreas. Además, establecemos cuándo debemos volver a sentarnos para discutir la próxima recomposición”, sostuvo.
En ese marco, Jaldo aseguró que el Ejecutivo respetará lo acordado y destacó el diálogo que mantiene con las organizaciones sindicales. Según detalló, el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, está a cargo del contacto con los representantes gremiales, mientras que el titular de Economía y Producción, Daniel Abad, trabaja en las proyecciones necesarias para las próximas negociaciones.
“Vamos a cumplir a rajatabla con lo acordado. Tenemos muy buen diálogo con todos los gremios y no hay dudas de que este Gobierno va a honrar los compromisos, como lo hizo durante estos tres años de gestión en la provincia de Tucumán”, afirmó.
Descuentos bancarios: qué gestiones realizó el Gobierno para aliviar los salarios
Por otra parte, el Gobernador se refirió a los descuentos bancarios que afectan los ingresos de los empleados públicos y recordó las gestiones realizadas por la Provincia para evitar que determinadas deudas se descuenten de los pagos extraordinarios.
“Siempre hemos colaborado con nuestros empleados. Cuando otorgamos conceptos no remunerativos o pagamos el medio aguinaldo, solicitamos al banco que no descuente ningún importe por las deudas que puedan tener los trabajadores”, explicó.
Jaldo también destacó las gestiones para que los bonos y otros conceptos extraordinarios lleguen íntegramente a los trabajadores provinciales, municipales y comunales, sin retenciones vinculadas con códigos de descuento bancarios.
“Entre todos podemos trabajar, incluida la institución bancaria, para aliviar un poco el bolsillo de los trabajadores públicos de Tucumán. En las gestiones que podamos seguir haciendo, vamos a continuar con ese objetivo”, concluyó.