Salarios a estatales: qué dijo Jaldo sobre las próximas recomposiciones y los descuentos bancarios

En ese marco, Jaldo aseguró que el Ejecutivo respetará lo acordado y destacó el diálogo que mantiene con las organizaciones sindicales. Según detalló, el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, está a cargo del contacto con los representantes gremiales, mientras que el titular de Economía y Producción, Daniel Abad, trabaja en las proyecciones necesarias para las próximas negociaciones.