Con su ingreso, el 68% de los hogares argentinos llega hasta el día 20 de cada mes

La frase del Papa puso el foco en un punto que el MOP permite medir de manera directa: la relación entre el salario y los precios. Allí la respuesta es contundente. El 80,6% considera que su salario no le gana a la inflación, frente a un 14,8% que cree que sí. No es un dato aislado: desde marzo, esa proporción no bajó del 80% y llegó a un máximo del 87,4% en julio, de acuerdo con el reporte al que accedió LA GACETA. La percepción tampoco se explica solo por la grieta. Entre quienes votaron a la oposición en 2025, el 95,2% responde que su salario no le gana a la inflación, pero entre quienes votaron al oficialismo también lo afirma el 59%, contra un 33,5% que sostiene lo contrario. Que seis de cada diez votantes del Gobierno lo reconozcan sugiere que la desaceleración de la inflación todavía no se tradujo en una mejora percibida del poder de compra.