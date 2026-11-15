Casi siete de cada 10 argentinos se quedan sin ingresos antes del día 20 del mes, según un informe privado

Para casi siete de cada 10 argentinos, el sueldo no alcanza para cubrir todo el mes. El 67,7% de la población se queda sin ingresos a más tardar el día 20, mientras que apenas el 31,1% logra llegar a fin de mes y solo el 7,5% tiene capacidad de ahorro. Así lo reveló una de las mediciones privadas, el Monitor de Opinión Pública (MOP), elaborado por Zentrix Consultora, que expuso las dificultades económicas que atraviesan los hogares para el octubre.