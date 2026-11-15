Casi siete de cada 10 argentinos se quedan sin ingresos antes del día 20 del mes, según un informe privado
El relevamiento de la firma Zentrix Consultora reveló que el 80,6% considera que su salario pierde frente a la inflación y que casi seis de cada 10 personas tomaron deuda en los últimos seis meses para afrontar gastos.
Resumen para apurados
- Un informe de Zentrix reveló en octubre que el 67,7% de los argentinos agota sus ingresos antes del día 20 del mes debido a la constante pérdida del poder adquisitivo salarial.
- El 80,6% cree que su sueldo pierde frente a los precios y casi seis de cada diez se endeudaron en el último semestre, principalmente para costear alimentos, salud y tarifas.
- El deterioro afecta con fuerza a jóvenes y clase media, profundiza la desconfianza en los datos del Indec y consolida un problema estructural de subsistencia a futuro.
Para casi siete de cada 10 argentinos, el sueldo no alcanza para cubrir todo el mes. El 67,7% de la población se queda sin ingresos a más tardar el día 20, mientras que apenas el 31,1% logra llegar a fin de mes y solo el 7,5% tiene capacidad de ahorro. Así lo reveló una de las mediciones privadas, el Monitor de Opinión Pública (MOP), elaborado por Zentrix Consultora, que expuso las dificultades económicas que atraviesan los hogares para el octubre.
El relevamiento se conoció una semana después del discurso del papa León XIV, quien sostuvo que una de las condiciones más elementales es poder vivir del propio trabajo. Sin embargo, los resultados del estudio muestran la distancia entre ese planteo y la realidad económica de buena parte de la población.
Según el informe, el 14,9% de los encuestados no supera el día 10 con sus ingresos, mientras que el 35,3% se queda sin dinero a más tardar el día 15. La proporción que no llega al día 20 alcanza el 67,7%. En contraste, apenas el 31,1% logra cubrir los gastos hasta fin de mes.
La comparación con septiembre tampoco mostró una mejora. El porcentaje de personas que llega a fin de mes descendió del 34% al 31,1%, mientras que la capacidad de ahorro cayó del 9,8% al 7,5%. Aunque las variaciones se encuentran en el límite del margen de error, el estudio advirtió que persiste un problema estructural: para la mayoría de los hogares, los ingresos alcanzan, como máximo, para dos tercios del mes.
El salario frente a la inflación
La percepción sobre el poder adquisitivo también refleja las dificultades. El 80,6% consideró que su salario no le gana a la inflación, frente a un 14,8% que sostiene lo contrario. Desde marzo, esa proporción se mantiene por encima del 80% y alcanzó un máximo del 87,4% en julio.
El fenómeno atraviesa las diferencias políticas. Entre quienes votaron a la oposición en 2025, el 95,2% afirma que su salario pierde frente a los precios. Pero la percepción también alcanza al electorado oficialista: el 59% de quienes votaron al gobierno libertario sostuvo que sus ingresos no le ganan a la inflación, frente a un 33,5% que consideró que sí.
El endeudamiento ha aparecido como otra consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo. El 59,4% de los consultados tomó alguna deuda o crédito durante los últimos seis meses, frente al 56,2% registrado en septiembre.
Entre quienes recurrieron al financiamiento, el 57,7% lo hizo para cubrir gastos básicos, principalmente alimentos y salud, mientras que el 18,3% necesitó dinero para pagar tarifas y servicios. En conjunto, el 76% se endeudó para afrontar necesidades cotidianas. En cambio, apenas el 11,7% destinó el crédito a la compra de bienes durables y el 10,1% a situaciones imprevistas.
La brecha entre los sectores sociales
La situación presenta diferencias marcadas según el nivel socioeconómico. En la clase baja, el 82,4% no supera el día 20 con sus ingresos y el 43,8% se queda sin dinero antes de terminar la primera quincena. Ninguno de los consultados de este segmento declaró tener capacidad de ahorro.
Además, el 71,7% tomó deuda en los últimos seis meses y, entre ellos, el 68,3% lo hizo para cubrir alimentos y salud.
En el otro extremo, en la clase alta, solo el 23,1% se queda sin ingresos antes del día 20. El 75,6% llega a fin de mes y el 40% consigue ahorrar. Aunque el 48,7% también recurrió al endeudamiento, el 52,7% de ese grupo lo hizo para comprar bienes durables.
La clase media, por su parte, mostró el deterioro más significativo respecto de septiembre. La proporción que no supera el día 20 pasó del 51,4% al 60,6%, mientras que quienes llegan a fin de mes descendieron del 48,5% al 37,6%.
En este segmento, apenas el 8,3% consigue ahorrar. Entre quienes se endeudaron, el 50,3% utilizó el crédito para gastos básicos y el 27,6% para pagar tarifas y servicios, la proporción más alta entre los tres estratos sociales.
Los jóvenes, entre los más afectados
El informe también identifica a los menores de 40 años como uno de los grupos con mayores dificultades para sostener sus gastos durante el mes.
El 75% de los jóvenes no supera el día 20 con sus ingresos, frente al 72% registrado en septiembre. Además, el 38,8% no llega a cubrir la primera quincena y el 22,6% se queda sin dinero antes del día 10.
Solo el 24,1% logra llegar a fin de mes y apenas el 2,1% tiene capacidad de ahorro. A su vez, el 62,7% tomó deuda durante los últimos seis meses.
La comparación con los grupos de mayor edad muestra una brecha tanto en la duración de los ingresos como en la posibilidad de guardar dinero. Entre las personas de 40 a 59 años, el 62,9% no supera el día 20, mientras que entre los mayores de 60 años esa proporción alcanza el 62,3%.
La desconfianza en el Indec
La evaluación de la situación económica también refleja diferencias entre la percepción personal y la mirada sobre el país. El 40,1% califica negativamente su situación particular, pero ese porcentaje asciende al 64% cuando se consulta por la economía nacional. La distancia es de 24 puntos y se amplió respecto de septiembre.
La evaluación positiva de la situación del país, además, cayó del 20,4% al 16,5% en un mes. La mirada más crítica aparece entre los sectores de menores ingresos: el 75% de la clase baja evalúa negativamente la economía nacional, frente al 60,5% de la clase alta y el 52,4% de la clase media.
Otro indicador que muestra el informe es la desconfianza sobre las estadísticas oficiales. El 69,6% considera que la inflación que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) no refleja adecuadamente la variación de precios que percibe en su vida cotidiana. Solo el 28% cree que el dato oficial representa lo que sucede con sus gastos.
Se trata del registro más alto desde mayo, cuando el descreimiento había alcanzado el 70,6%. La medición se realizó después de que el organismo informara una inflación del 1,9% en septiembre y un acumulado del 23,6% en los primeros nueve meses del año.
El estudio también señala que el índice de precios al consumidor todavía utiliza ponderaciones basadas en los patrones de consumo de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2004/05. La actualización prevista, elaborada a partir de la encuesta 2017/18, contemplaba un mayor peso de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, y de transporte, mientras reducía la participación de alimentos.
Según el análisis de Zentrix, esa diferencia entre la canasta utilizada para medir la inflación y los gastos actuales de los hogares puede contribuir a explicar por qué una parte importante de la población percibe aumentos de precios superiores a los que refleja el índice oficial.
Sobre el estudio
El Monitor de Opinión Pública de Zentrix Consultora correspondiente a octubre de 2026 incluyó 1.278 casos válidos, con cobertura nacional. El relevamiento se realizó entre el 19 y el 30 de octubre, mediante un cuestionario autoadministrado en línea.
La muestra fue ponderada por región, edad y sexo. El margen de error teórico es de más o menos 2,7%, con un nivel de confianza del 95%.