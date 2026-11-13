Estados Unidos descartó un ataque terrorista tras la suspensión de vuelos: “Esto no es otro 11 de septiembre”
Markwayne Mullin atribuyó la medida a una interrupción en las telecomunicaciones y aseguró que, hasta el momento, no hay indicios de un ataque malicioso. Sin embargo, no descartó la posibilidad de un ciberataque.
Resumen para apurados
- Este viernes, el secretario Markwayne Mullin descartó un ataque terrorista en EE.UU. tras la suspensión general de vuelos, atribuyendo la medida a fallas de telecomunicaciones.
- La FAA frenó los despegues en todo el país por precaución ante una caída del sistema, garantizando que los aviones en el aire aterricen sin riesgos para los pasajeros.
- Pese a llevar calma al público, el gobierno no descarta la hipótesis de un ciberataque mientras trabaja para normalizar los vuelos locales e internacionales.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, aseguró este viernes que la suspensión de los despegues en aeropuertos de todo el país no responde a un ataque terrorista, sino a "una interrupción en las telecomunicaciones".
"No hay motivo para que el público sienta temor ni se preocupe por sus seres queridos; esto no es otro 11 de septiembre", explicó Mullin ante los medios congregados en la Casa Blanca.
En ese sentido, el funcionario sostuvo que "no ha habido señales, hasta ahora, de que se trate de un ataque malicioso contra nosotros. Es solamente una falla de telecomunicaciones, por el momento".
Sin embargo, Mullin no descartó que el incidente pueda estar relacionado con un ciberataque. “No estamos descartando nada en este momento”, afirmó al ser consultado sobre esa posibilidad.
"Solo para aclarar, ¿puede descartar definitivamente que esto no sea un ciberataque? ¿Y cuánto tiempo espera que dure esta interrupción? ¿Cuál es la causa de ella?", le preguntaron.
“No estamos descartando nada en este momento. Lo primero es la seguridad de todas las personas que están volando. Nos han asegurado que todos están a salvo", respondió.
Y agregó: "Todos los que van a estar en el aire que actualmente están en un avión, seres queridos, como dije, vamos a llevarlos al suelo y lo estamos haciendo de manera segura. Decir que podemos descartar algo, eso no es lo que hacemos en este momento. Lo primero que queremos hacer es asegurarnos de que todos estén a salvo y restaurar las operaciones”.
La falla de telecomunicaciones que paralizó los despegues
La preocupación se extendió tras un anuncio de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), que esta tarde difundió un breve comunicado en el que informó: "Se ha producido una interrupción temporal en las líneas de telecomunicaciones; por precaución, se han suspendido todos los vuelos. Se ha dado cuenta de todos los vuelos y los vuelos internacionales se gestionarán caso por caso".