Estados Unidos descartó un ataque terrorista tras la suspensión de vuelos: “Esto no es otro 11 de septiembre”

Y agregó: "Todos los que van a estar en el aire que actualmente están en un avión, seres queridos, como dije, vamos a llevarlos al suelo y lo estamos haciendo de manera segura. Decir que podemos descartar algo, eso no es lo que hacemos en este momento. Lo primero que queremos hacer es asegurarnos de que todos estén a salvo y restaurar las operaciones”.