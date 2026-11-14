De la ilusión a la despedida: los seis momentos que definieron la era Falcioni en Atlético Tucumán

Si la eliminación ante el “Calamar” desestabilizó el ciclo, la derrota contra Argentinos fue el nocaut. El “Decano” repitió los errores que lo habían alejado de los playoffs y, obligado a vencer al “Bicho”, volvió a mostrar la falta de un plan más ambicioso como local, condición en la que no ganó en todo el Clausura. El 2-1 selló la eliminación y, tras hablar con el plantel y reunirse con Mario Leito, Falcioni planteó su intención de marcharse después de Banfield. Antes de despedirse, retomó la broma de su presentación: “Lo único que me pedían era que pusiera dos micros adelante del arco. No lo hicimos nunca”. Así, fiel a sus convicciones hasta el último momento, cerró su historia en Atlético.