De la ilusión a la despedida: los seis momentos que definieron la era Falcioni en Atlético Tucumán
Desde su llegada en medio de una crisis hasta la semifinal de la Copa Argentina y su posterior salida, un repaso por los episodios que marcaron su paso por el “Decano”, entre triunfos históricos, frustraciones y decisiones clave.
Resumen para apurados
- Julio César Falcioni acordó su salida de Atlético Tucumán en noviembre tras quedar eliminado de la Copa Argentina y los playoffs de la Liga Profesional por malos resultados.
- Asumió en marzo durante una crisis deportiva, cortó una racha histórica sin triunfos de visitante ante River y condujo al Decano hasta las semifinales de la Copa Argentina.
- La partida del entrenador obliga a la dirigencia de Atlético Tucumán a buscar un reemplazo de cara a 2027, condicionado por la tabla de promedios y sin torneos internacionales.
El “Emperador” tuvo un paso breve por 25 de Mayo y Chile, pero su experiencia, sabiduría y jerarquía le permitieron conquistar un lugar en la historia del club. En un momento deportivo y anímico oscuro, Atlético encontró en él la figura de un líder que, con sus aciertos y errores, pero siempre firme en sus convicciones, logró mostrarle la luz. Desde las dudas iniciales hasta el derrumbe del sueño en Salta, pasando por la evolución futbolística y el punto más alto de la ilusión, seis capítulos que definieron su era.
1: El comienzo
4 de marzo | Asumió para apagar el incendio
Julio César Falcioni tomó el mando del equipo promediando el Apertura, con Atlético hundido en el fondo de la tabla y apenas cinco puntos cosechados en siete partidos. A sus 69 años, reemplazó a Hugo Colace, en una apuesta de la dirigencia por cambiar el rumbo: pasar de un entrenador debutante a otro experimentado y pragmático. ¿El gran desafío? Volver a sumar puntos para alejarse del descenso, especialmente fuera de casa, condición en la que el “Decano” acumulaba 19 partidos sin ganar. “¿La situación de Atlético como visitante? Esperemos poner dos micros, uno adelante del otro, y empezar a sumar puntos”, bromeó ante los medios a su llegada al aeropuerto, casi como una carta de presentación.
2: Primer desahogo
3 de mayo | Venció a River y rompió la racha
Incluso para un DT de tanta experiencia, no fue fácil encontrar el rumbo. Llegó al último partido del semestre con una victoria (frente a Gimnasia, la única como local de su ciclo), tres empates y tres derrotas. Pero el encuentro contra River marcó un punto de inflexión. Su estilo, basado en la solidez defensiva y los contraataques rápidos, comenzó a dar frutos con el 1-0 sobre el “Millonario”. La victoria significó el primer triunfo de Atlético en Núñez por Primera División y cortó una racha de 464 días sin ganar como visitante. “Uno analiza y estudia por dónde engañar al rival, pero ellos son los que escriben la historia”, dijo Falcioni. El resultado dejó buenas sensaciones de cara al receso mundialista.
3: Su mejor versión
12 de agosto | Goleada histórica al “Rojo”
El inicio del semestre prolongó la evolución que el equipo había mostrado tras las victorias contra River y Talleres, esta última por goleada. Falcioni llegó a los octavos de final contra Independiente, en Rosario, con su 4-1-4-1 más aceitado que nunca y cinco vallas invictas en los últimos seis partidos. Atlético brilló con una goleada por 4-0 en la Copa Argentina (la más abultada ante uno de los cinco grandes), que precipitó la salida de Julio Vaccari y marcó su pico futbolístico del año. Aquella noche, todo el país habló del “Decano”. Poco después, tras vencer a Racing en Avellaneda, Falcioni resumió el presente del equipo: “Ya no somos sorpresa. Somos una buena y linda realidad”.
4: De la ilusión al declive
16 de septiembre | Avanzó a “semis” de la Copa
Las buenas actuaciones en la Copa Argentina alimentaron la ilusión de pelear por un título. En paralelo, comenzaba a dar la sensación de que las energías para el torneo local escaseaban y Atlético dejaba puntos en el camino. La clasificación por penales ante Independiente Rivadavia, con una actuación heroica de Luis Ingolotti, que atajó tres remates, marcó otro punto de inflexión. “No nos tenían en cuenta y acá estamos. Esperemos poder seguir molestando por mucho tiempo”, dijo Falcioni. Sin embargo, aquel momento de máxima ilusión también marcó el comienzo del declive: se encadenaron derrotas contra Aldosivi, Barracas Central y Rosario Central. La cabeza ya estaba puesta en la Copa.
5: Fin del sueño
28 de octubre | La caída por penales en Salta
La situación en el Clausura preocupaba, pero el mundo Atlético anestesiaba las dudas con la ilusión de la Copa Argentina. A dos partidos del título y a uno de una posible clasificación a la Libertadores, el Padre Martearena se transformó en una sucursal del Monumental para alentar al “Decano”. Pero cayó por penales en el quinto remate y llegó el golpe de realidad: sin Copa ni clasificación continental, con pocas chances de playoffs y complicado en los promedios para 2027. Falcioni habló apenas 50 segundos en conferencia y sembró dudas sobre su continuidad. “Buenas noches, perdónenme”, se despidió tras felicitar a Platense.
6: El último golpe
3 de noviembre | Eliminado de los playoffs
Si la eliminación ante el “Calamar” desestabilizó el ciclo, la derrota contra Argentinos fue el nocaut. El “Decano” repitió los errores que lo habían alejado de los playoffs y, obligado a vencer al “Bicho”, volvió a mostrar la falta de un plan más ambicioso como local, condición en la que no ganó en todo el Clausura. El 2-1 selló la eliminación y, tras hablar con el plantel y reunirse con Mario Leito, Falcioni planteó su intención de marcharse después de Banfield. Antes de despedirse, retomó la broma de su presentación: “Lo único que me pedían era que pusiera dos micros adelante del arco. No lo hicimos nunca”. Así, fiel a sus convicciones hasta el último momento, cerró su historia en Atlético.