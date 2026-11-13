Falcioni bajó el telón y Atlético Tucumán debe empezar de nuevo

El malestar se profundizó durante el tramo final del semestre, marcado por la derrota conra Rosario Central, la eliminación frente a Platense en la Copa Argentina y la caída contra Argentinos en el Monumental. Los últimos días fueron importantes para que el entrenador pudiera evaluar su futuro con mayor tranquilidad y para que la dirigencia analizara hasta dónde podía responder a sus exigencias. Sin embargo, las diferencias no pudieron resolverse y, tras la reunión del viernes en Buenos Aires, ambas partes acordaron finalizar el vínculo en buenos términos.