Falcioni bajó el telón y Atlético Tucumán debe empezar de nuevo

Resumen para apurados
- Julio Falcioni dejó de ser el DT de Atlético Tucumán este viernes tras reunirse con Mario Leito en Buenos Aires, debido a motivos personales y desacuerdos logísticos.
- Aunque la dirigencia buscaba retenerlo tras asegurar la permanencia en Primera y alcanzar semifinales de Copa Argentina, pesaron el desgaste de los viajes y diferencias internas.
- El Decano inicia la búsqueda de un nuevo entrenador con la urgencia de sumar puntos, condicionado por su bajo promedio de cara al 2027 y la falta de continuidad en sus proyectos.
Una etapa acaba de llegar a su fin en Atlético Tucumán. Finalmente, tras varios días de incertidumbre, la reunión que mantuvieron este viernes en Buenos Aires el presidente Mario Leito y Julio César Falcioni culminó con la confirmación de que el “Emperador” no seguirá como entrenador del “Decano” para afrontar la próxima temporada. La desvinculación se produjo de común acuerdo y no implicó ningún costo para ninguna de las partes.
Así, el “Emperador” abandona 25 de Mayo y Chile después de 29 partidos, con 10 victorias, nueve empates y 10 derrotas, y una efectividad del 44,83%. En ese lapso, el equipo convirtió 40 goles y recibió 34. Falcioni logró asegurar la permanencia de Atlético en Primera con varias fechas de anticipación, rompió una sequía de más de 400 días sin ganar como visitante y alcanzó las semifinales de la Copa Argentina.
Sin embargo, dejó la deuda de haber ganado apenas un partido como local y al equipo en el último puesto de la tabla de promedios para 2027, sin contar a los dos ascendidos desde la Primera Nacional.
Los motivos de su salida
“Agradecemos a Julio y a todo su cuerpo técnico por el profesionalismo, el compromiso y la dedicación demostrados durante su etapa al frente del equipo. Les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos personales y profesionales”, informó el club al anunciar su salida.
Aunque el comunicado indicó que su desvinculación fue de común acuerdo, lo cierto es que la postura del club era retenerlo. Contaba con el respaldo de buena parte de la dirigencia, que destacaba su experiencia y su capacidad para sacar al equipo adelante en un momento complicado.
“Julio es un señor. Una lástima su salida, porque es un gran profesional, con una trayectoria que todos le reconocemos. Tanto a él como a su cuerpo técnico. Hubiésemos querido que se quedara, pero son decisiones personales y hay que respetarlas”, reconoció a LA GACETA un integrante de la cúpula dirigencial.
La decisión de Falcioni estuvo relacionada, principalmente, con una serie de factores personales y con las dificultades que encontró en el funcionamiento cotidiano de la institución.
Según pudo averiguar este medio, los desencuentros en torno a la organización de los viajes y otras decisiones logísticas e institucionales fueron generando rispideces con distintos dirigentes y colaboradores de la institución, quienes consideran que, por momentos, el entrenador, al que reconocen como un técnico “de primera línea”, no supo adaptarse a las condiciones de trabajo en Tucumán, una provincia con mayores limitaciones logísticas respecto de otros puntos del país.
El malestar se profundizó durante el tramo final del semestre, marcado por la derrota conra Rosario Central, la eliminación frente a Platense en la Copa Argentina y la caída contra Argentinos en el Monumental. Los últimos días fueron importantes para que el entrenador pudiera evaluar su futuro con mayor tranquilidad y para que la dirigencia analizara hasta dónde podía responder a sus exigencias. Sin embargo, las diferencias no pudieron resolverse y, tras la reunión del viernes en Buenos Aires, ambas partes acordaron finalizar el vínculo en buenos términos.
Según pudo reconstruir LA GACETA, Falcioni sintió que su ciclo estaba cumplido. En su decisión pesaron la distancia con su familia, el desgaste de los viajes a sus 70 años y la situación deportiva del equipo. Pero, principalmente, influyeron las diferencias respecto de determinadas cuestiones vinculadas con el funcionamiento de la institución, que terminó por considerar insalvables. El entrenador entendió que había aspectos estructurales que difícilmente podrían modificarse y que no estaban dadas las condiciones para continuar.
Ahora vendrán los días agitados para esta dirigencia. Sus integrantes deberán reunirse lo antes posible para discutir y consensuar un perfil de entrenador y, según le indicó un vocero del club a este medio, comenzar inmediatamente la búsqueda.
La “era Falcioni” finalizó en Atlético, con la sensación de que el cuerpo técnico cumplió con su objetivo. Pero ahora quedará transitar estos días con la sensación amarga de otro proyecto que, por un motivo u otro, acaba por no tener demasiada continuidad.