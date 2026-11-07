Se terminó el año para Atlético Tucumán: las decisiones clave que deberá tomar para 2027

Hace sentido: con la espada de Damocles del descenso sobre su cabeza desde el inicio del próximo Apertura, al club no le conviene salir a buscar un nuevo timonel. En Falcioni tiene a uno que ya conoce el paño (léase, tanto a la institución como a la urgencia por sumar en la tabla), que posee jerarquía y que se demostró amigo de hacerles un lugar a los más jóvenes.