Tucumán mantiene la alerta amarilla por fuertes tormentas, con vigilancia especial en Leales

"Tucumán mantiene la alerta amarilla por tormentas durante este sábado", comunicaron desde Defensa Civil, de acuerdo con las mediciones aportadas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La provincia había ingresado en alerta naranja a las cinco, pero el nivel de advertencia descendió durante la mañana, cuando el sistema de tormentas se desplazó hacia el norte.