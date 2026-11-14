SociedadActualidad

Antes de las tormentas, las ráfagas sacudieron Tucumán y provocaron destrozos en el sur

Los fuertes vientos afectaron principalmente a Alberdi y Concepción durante la noche del viernes y la madrugada de este sábado.

Gentileza Voces Marapak II
Gentileza Voces Marapak II
Por Redacción Sociedad Hace 8 Hs

Resumen para apurados

  • Fuertes ráfagas causaron destrozos en el sur de Tucumán entre el viernes y sábado, afectando a Alberdi y obligando a suspender festejos en Concepción antes de las tormentas.
  • El viento dañó estructuras en Juan Bautista Alberdi y obligó a evacuar la Fiesta de la Ciudad en Concepción, mientras las autoridades aún evalúan el saldo total de los daños.
  • Toda la provincia permanece bajo alerta amarilla por tormentas hasta la tarde del sábado, por lo que se recomienda evitar traslados y mantenerse lejos de cables y árboles.
Resumen generado con IA

El viento se hizo sentir con fuerza en Tucumán antes de que llegaran las tormentas. Durante la noche del viernes y las primeras horas de este sábado, fuertes ráfagas azotaron distintos puntos de la provincia y provocaron daños materiales, principalmente en localidades del sur.

Uno de los sectores más afectados fue Juan Bautista Alberdi. Según se informó, las intensas ráfagas ocasionaron destrozos en distintas estructuras. 

En Concepción, las condiciones meteorológicas también alteraron los festejos por el aniversario de la ciudad. La Fiesta de la Ciudad debió ser suspendida debido a la intensidad de las ráfagas, que complicaron el desarrollo del evento cuando todavía había numerosas personas en el predio. 

Los episodios se produjeron en las horas previas al avance de las tormentas pronosticadas para Tucumán. Aunque se reportaron complicaciones en diferentes localidades del sur, hasta el momento no se difundió un relevamiento completo que permita establecer la magnitud de los daños.

Antes de las tormentas, las ráfagas sacudieron Tucumán y provocaron destrozos en el sur

Alerta amarilla por tormentas en Tucumán

Mientras se registraban las consecuencias del viento, las condiciones meteorológicas comenzaban a cambiar en toda la provincia. Para este sábado rige una alerta por tormentas que alcanza a todo el territorio tucumano y se extenderá hasta la tarde.

Ante el pronóstico, se recomienda evitar salir si no es necesario, no sacar la basura, mantener limpios los desagües y alejarse de árboles, postes y cables que puedan caer. También se aconseja mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas y extremar las precauciones mientras persistan las condiciones adversas.

Temas TucumánConcepciónJuan Bautista AlberdiAlbaro Jiménez
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tucumán mantiene la alerta amarilla por fuertes tormentas, con vigilancia especial en Leales

Tucumán mantiene la alerta amarilla por fuertes tormentas, con vigilancia especial en Leales

Lo más popular
Jaldo blinda la campaña y pone la mira en el PJ nacional por las PASO
1

Jaldo blinda la campaña y pone la mira en el PJ nacional por las PASO

“Celeste” sigue detenida, pero su futuro es una incógnita
2

“Celeste” sigue detenida, pero su futuro es una incógnita

Una es niñera; su compañera quiere ser policía, y juntas participarán en la final de “Enseñame Tucumán
3

Una es niñera; su compañera quiere ser policía, y juntas participarán en la final de “Enseñame Tucumán"

En tres años se cubrieron más de 100 vacantes en la Justicia provincial
4

En tres años se cubrieron más de 100 vacantes en la Justicia provincial

5

Cartas de lectores: León XIV

Ranking notas premium
La suiza que se enamoró de un tucumano y cambió los Alpes por Cafayate para hacer vino: Decían que estábamos locos
1

La suiza que se enamoró de un tucumano y cambió los Alpes por Cafayate para hacer vino: "Decían que estábamos locos"

Jaldo blinda la campaña y pone la mira en el PJ nacional por las PASO
2

Jaldo blinda la campaña y pone la mira en el PJ nacional por las PASO

“Celeste” sigue detenida, pero su futuro es una incógnita
3

“Celeste” sigue detenida, pero su futuro es una incógnita

Cuatro lecciones del papa León XIV frente a los profetas del descarte
4

Cuatro lecciones del papa León XIV frente a los profetas del descarte

Narcotráfico: el olfato de “Boby” y un caso sin precedentes en Tucumán
5

Narcotráfico: el olfato de “Boby” y un caso sin precedentes en Tucumán

Más Noticias
En tres años se cubrieron más de 100 vacantes en la Justicia provincial

En tres años se cubrieron más de 100 vacantes en la Justicia provincial

“Celeste” sigue detenida, pero su futuro es una incógnita

“Celeste” sigue detenida, pero su futuro es una incógnita

Una es niñera; su compañera quiere ser policía, y juntas participarán en la final de “Enseñame Tucumán

Una es niñera; su compañera quiere ser policía, y juntas participarán en la final de “Enseñame Tucumán"

Jaldo blinda la campaña y pone la mira en el PJ nacional por las PASO

Jaldo blinda la campaña y pone la mira en el PJ nacional por las PASO

Recuerdos fotográficos: la Librería Sarmiento debutó con lapiceras fuente para zurdos

Recuerdos fotográficos: la Librería Sarmiento debutó con lapiceras fuente para zurdos

Cuatro lecciones del papa León XIV frente a los profetas del descarte

Cuatro lecciones del papa León XIV frente a los profetas del descarte

La suiza que se enamoró de un tucumano y cambió los Alpes por Cafayate para hacer vino: Decían que estábamos locos

La suiza que se enamoró de un tucumano y cambió los Alpes por Cafayate para hacer vino: "Decían que estábamos locos"

Narcotráfico: el olfato de “Boby” y un caso sin precedentes en Tucumán

Narcotráfico: el olfato de “Boby” y un caso sin precedentes en Tucumán

Comentarios