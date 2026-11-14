Antes de las tormentas, las ráfagas sacudieron Tucumán y provocaron destrozos en el sur

Resumen para apurados
- Fuertes ráfagas causaron destrozos en el sur de Tucumán entre el viernes y sábado, afectando a Alberdi y obligando a suspender festejos en Concepción antes de las tormentas.
- El viento dañó estructuras en Juan Bautista Alberdi y obligó a evacuar la Fiesta de la Ciudad en Concepción, mientras las autoridades aún evalúan el saldo total de los daños.
- Toda la provincia permanece bajo alerta amarilla por tormentas hasta la tarde del sábado, por lo que se recomienda evitar traslados y mantenerse lejos de cables y árboles.
El viento se hizo sentir con fuerza en Tucumán antes de que llegaran las tormentas. Durante la noche del viernes y las primeras horas de este sábado, fuertes ráfagas azotaron distintos puntos de la provincia y provocaron daños materiales, principalmente en localidades del sur.
Uno de los sectores más afectados fue Juan Bautista Alberdi. Según se informó, las intensas ráfagas ocasionaron destrozos en distintas estructuras.
En Concepción, las condiciones meteorológicas también alteraron los festejos por el aniversario de la ciudad. La Fiesta de la Ciudad debió ser suspendida debido a la intensidad de las ráfagas, que complicaron el desarrollo del evento cuando todavía había numerosas personas en el predio.
Los episodios se produjeron en las horas previas al avance de las tormentas pronosticadas para Tucumán. Aunque se reportaron complicaciones en diferentes localidades del sur, hasta el momento no se difundió un relevamiento completo que permita establecer la magnitud de los daños.
Alerta amarilla por tormentas en Tucumán
Mientras se registraban las consecuencias del viento, las condiciones meteorológicas comenzaban a cambiar en toda la provincia. Para este sábado rige una alerta por tormentas que alcanza a todo el territorio tucumano y se extenderá hasta la tarde.
Ante el pronóstico, se recomienda evitar salir si no es necesario, no sacar la basura, mantener limpios los desagües y alejarse de árboles, postes y cables que puedan caer. También se aconseja mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas y extremar las precauciones mientras persistan las condiciones adversas.