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Después de las tormentas, ¿vuelve el calor a Tucumán? Así estará el clima durante los próximos días

Las lluvias marcarán el sábado en la provincia, con advertencias meteorológicas durante buena parte de la jornada. El domingo habrá una mejora parcial, pero la inestabilidad continuará durante la próxima semana, con nuevas precipitaciones y cambios en la temperatura.

CALOR Y LLUVIAS. El pronóstico del SMN para Tucumán.
CALOR Y LLUVIAS. El pronóstico del SMN para Tucumán.
Por Redacción Sociedad Hace 7 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió alertas por tormentas e inestabilidad para este fin de semana en Tucumán, debido al avance de un frente que provocará lluvias y cambios térmicos.
  • Tras una madrugada con fuertes precipitaciones, el sábado rigen advertencias naranja y amarilla con riesgos de ráfagas, granizo y una máxima de 27°C.
  • Aunque el domingo mejorará y el lunes la máxima alcanzará 34°C, las precipitaciones y el descenso térmico regresarán al menos hasta el jueves.
Resumen generado con IA

El tiempo continuará cambiante en Tucumán durante los próximos días. Después de una madrugada marcada por las lluvias y las tormentas, la provincia atravesará un fin de semana con condiciones inestables, un descenso de temperatura y nuevas posibilidades de precipitaciones al comienzo de la próxima semana.

Para este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene advertencias por tormentas. Durante la mañana rige una alerta naranja, mientras que por la tarde continuará una advertencia de nivel amarillo. Se esperan precipitaciones abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

En San Miguel de Tucumán, la temperatura máxima rondará los 27°C, aunque las condiciones podrían seguir siendo complicadas durante la tarde, cuando existe la posibilidad de que se desarrollen nuevas tormentas.

Cómo estará el tiempo en Tucumán el domingo

Para el domingo se espera una mejora parcial de las condiciones meteorológicas, aunque no desaparecerá por completo la inestabilidad. La temperatura podría alcanzar los 29°C, con una mínima cercana a los 21°C.

El cielo se presentará parcialmente nublado y habrá posibilidades de chaparrones y tormentas aisladas, principalmente durante las primeras horas y la tarde. De esta manera, aunque el tiempo podría ofrecer algunas ventanas de mejoría, todavía será necesario estar atentos a la evolución de las condiciones.

El pronóstico para Tucumán durante la próxima semana

El lunes volverá a sentirse el aumento de temperatura. En la capital tucumana se espera una máxima cercana a los 34°C, en una jornada que comenzará con mejores condiciones, pero que podría terminar con chaparrones y tormentas hacia la tarde o la noche.

El martes llegará con un nuevo descenso térmico. La máxima rondará los 25°C y se mantendrá la probabilidad de lluvias durante buena parte del día. El miércoles continuará el panorama inestable, con temperaturas que oscilarán entre los 19°C y los 26°C y nuevas posibilidades de precipitaciones.

Para el jueves se esperan registros más moderados, con una máxima cercana a los 26°C y una mínima de 17°C. Las lluvias todavía podrían hacerse presentes en distintos momentos de la jornada.

Temas Servicio Meteorológico Nacional
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