La tormenta golpeó de madrugada a Tucumán y el SMN mantiene dos niveles de alerta

Tucumán tuvo una madrugada complicada por el avance de una fuerte tormenta que descargó intensas precipitaciones desde antes de las cinco de la mañana de este sábado. La lluvia, que llegó algunas horas más tarde de lo previsto, se intensificó rápidamente y provocó distintos inconvenientes, entre ellos calles anegadas y caída de árboles en diferentes sectores de la provincia.