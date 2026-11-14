La tormenta golpeó de madrugada a Tucumán y el SMN mantiene dos niveles de alerta

Resumen para apurados
- Un fuerte temporal azotó a Tucumán este sábado de madrugada, provocando anegamientos y caída de árboles, por lo que el SMN activó alertas naranja y amarilla.
- Las precipitaciones iniciaron antes de las cinco con gran intensidad, inundando calles en la capital y afectando a más de diez departamentos de la provincia.
- El SMN prevé mejoras temporarias hacia el domingo, aunque la inestabilidad repuntará el lunes, por lo que las autoridades piden extremar precauciones.
Tucumán tuvo una madrugada complicada por el avance de una fuerte tormenta que descargó intensas precipitaciones desde antes de las cinco de la mañana de este sábado. La lluvia, que llegó algunas horas más tarde de lo previsto, se intensificó rápidamente y provocó distintos inconvenientes, entre ellos calles anegadas y caída de árboles en diferentes sectores de la provincia.
En San Miguel de Tucumán, las precipitaciones complicaron la circulación vehicular y dejaron calles cubiertas de agua, en una jornada que comenzó con condiciones meteorológicas adversas y que todavía podría registrar nuevos episodios de lluvia intensa.
Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estableció una alerta naranja por tormentas hasta el mediodía de este sábado. Luego, la advertencia pasará a nivel amarillo y se mantendrá vigente hasta las 18, ante la posibilidad de que continúen las precipitaciones y se desarrollen nuevas tormentas.
Qué zonas de Tucumán están bajo alerta
La alerta naranja comprende a Burruyacu, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas y Yerba Buena. También alcanza a las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.
De acuerdo con el pronóstico, las lluvias podrían continuar, por lo que se espera que las condiciones meteorológicas sigan siendo complicadas durante el día. La posibilidad de nuevas tormentas obliga a mantener la atención, especialmente en los sectores donde las precipitaciones podrían generar más anegamientos y dificultades para circular.
Cómo seguirá el tiempo en Tucumán durante el fin de semana
Para el domingo se espera una mejora en las condiciones meteorológicas, aunque el tiempo continuará inestable. Las probabilidades de precipitaciones volverían a aumentar durante el lunes, por lo que la estabilidad podría ser transitoria.
Mientras tanto, se recomienda evitar circular por calles anegadas, no intentar atravesar sectores inundados y mantenerse informado sobre las actualizaciones de los pronósticos y las alertas meteorológicas.
Las recomendaciones ante las alertas por tormentas
Ante la vigencia de las advertencias meteorológicas, se difundieron una serie de recomendaciones para reducir riesgos y evitar accidentes. Las medidas varían según el nivel de alerta.
Alerta amarilla:
Evitá salir.
No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua en tu vivienda.
Cerrá puertas y ventanas y alejate de ellas.
Retirá o asegurá los objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.
Alerta naranja:
Seguí las instrucciones de las autoridades locales. Mantener la calma es fundamental en estas situaciones.
Salí solo si es necesario.
Permanecé en construcciones cerradas, como casas, escuelas o edificios públicos.
Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
Cerrá puertas y ventanas y alejate de ellas.
Alejate de las zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
Retirá o asegurá los objetos que puedan ser desplazados por el viento.
Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, un botiquín de primeros auxilios, una radio a pilas y una linterna. Cargá los celulares con anticipación.
Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.