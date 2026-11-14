Viajaron a un funeral y terminaron presos en EEUU: la pesadilla de dos acróbatas cordobeses

Liliana, mamá de Gustavo, también expresó su preocupación por la distancia y la falta de certezas sobre las condiciones en las que se encuentran ambos detenidos. “Me angustia muchísimo porque no sé cómo ayudarlos. Están lejos. Es horrible para una madre no saber dónde, ni cómo ni en qué condiciones están”, sostuvo.