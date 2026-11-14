Viajaron a un funeral y terminaron presos en EEUU: la pesadilla de dos acróbatas cordobeses
Gustavo Romanello y Agustín Baccega fueron arrestados por el ICE durante un viaje a Phoenix, Arizona. Ambos trabajan en Universal Studios, en Orlando, y permanecen alojados en centros de detención separados mientras esperan definiciones sobre sus situaciones migratorias.
Resumen para apurados
- Dos acróbatas cordobeses fueron detenidos en Arizona por el ICE tras viajar a un funeral, acusados de haber excedido su tiempo de permanencia autorizado en EE.UU.
- Residentes desde 2020 con permiso laboral en Orlando, su defensa denunció que fueron encarcelados sin la entrevista previa que exige el protocolo habitual de inmigración.
- Mientras esperan audiencias judiciales que definirán su deportación, el caso advierte sobre la fragilidad legal de tener permiso de trabajo sin un estatus migratorio regular.
Dos artistas circenses oriundos de Córdoba fueron detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante un viaje a Phoenix, Arizona. Se trata de Gustavo Romanello y Agustín Baccega, quienes desde entonces permanecen en establecimientos penitenciarios diferentes, a la espera de novedades sobre sus respectivos procesos migratorios.
Ambos trabajan como acróbatas en el parque temático Universal Studios, en Orlando. Habían viajado a Arizona para participar del funeral de un amigo cuando fueron arrestados. Según informaron sus allegados, llegaron a Estados Unidos en 2020 y tenían los permisos correspondientes para residir y trabajar en ese país.
Actualmente, Agustín se encuentra alojado en el Eloy Federal Contract Facility, mientras que Gustavo permanece en el Florence Service Processing Center. La detención de los dos argentinos despertó preocupación entre sus familiares, especialmente después de que su abogado denunciara presuntas irregularidades en el procedimiento.
La denuncia del abogado por el procedimiento de detención
Samuel Sketers, representante legal de ambos artistas, cuestionó que las autoridades migratorias no les hayan concedido una entrevista previa antes de avanzar con las actuaciones judiciales. “Normalmente, en este tipo de solicitudes se requiere una entrevista antes de transferir el caso a la corte de inmigración”, explicó el abogado, consignó Todo Noticias (TN).
Luego, se refirió puntualmente a lo ocurrido con los dos cordobeses: “En el caso de Agustín y Gustavo, el Gobierno de Estados Unidos nunca nos dio esa entrevista. Simplemente los arrestaron y los pusieron en la cárcel. Es una violación muy grande”.
En cuanto al avance de los procesos, Gustavo ya cuenta con una fecha asignada para una audiencia, mientras que Agustín todavía espera una resolución sobre su situación.
Desde ICE, en tanto, sostuvieron que, si bien los dos habían ingresado a Estados Unidos de manera documentada, superaron los períodos de permanencia autorizados. También aclararon que disponer de un permiso de trabajo no equivale a tener un estatus migratorio regular y tampoco evita que una persona pueda ser detenida.
La preocupación de las familias de los dos argentinos detenidos
La situación generó una profunda angustia entre los familiares de los artistas, que desde Córdoba siguen de cerca las novedades sobre sus casos y buscan respuestas acerca de su futuro. Mónica, madre de Agustín, manifestó el difícil momento que atraviesa la familia: “Agustín y Gustavo son personas excelentes. La verdad es terrible, angustiante, desesperante”.
Liliana, mamá de Gustavo, también expresó su preocupación por la distancia y la falta de certezas sobre las condiciones en las que se encuentran ambos detenidos. “Me angustia muchísimo porque no sé cómo ayudarlos. Están lejos. Es horrible para una madre no saber dónde, ni cómo ni en qué condiciones están”, sostuvo.