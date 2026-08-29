Inmigración: una argentina lleva un mes detenida por ICE en Texas

LAREDO, Texas.- Ernestina “Tina” Pavlovsky, personal trainer y residente en Aspen (estado de Colorado) desde hace 13 años, fue detenida el 1° de agosto en el aeropuerto de Miami por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) cuando se disponía a regresar tras un viaje familiar a Florida.
Según reportó el diario argentino “Infobae”, la arrestaron en la puerta de embarque, donde fue rodeada por agentes vestidos de civil, en un operativo que su entorno calificó de traumático.
Pavlovsky, oriunda de Buenos Aires, ingresó a Estados Unidos con visa de turista. De acuerdo con lo publicado por el diario argentino “La Nación”, se casó con un ciudadano estadounidense y comenzó el trámite de residencia permanente, pero el proceso quedó inconcluso cuando su esposo no presentó la documentación requerida y el matrimonio, después de unos cinco años, terminó en divorcio.
La mujer no tiene antecedentes penales, más allá de una infracción de tránsito por falta de seguro, resuelta en tribunales locales.
Tras el arresto, fue trasladada al centro de procesamiento de ICE en Miramar, Florida, y luego al Centro de Transición de Broward, en Pompano Beach.
Según el diario local Aspen Daily News, horas antes de la audiencia prevista para fijar su fianza, la despertaron de madrugada, le colocaron grilletes en muñecas, cintura y tobillos, y la subieron a un ómnibus durante ocho horas rumbo a un vuelo hacia Texas.
Actualmente, contaron sus familiares, permanece en el Centro de Procesamiento CoreCivic de Laredo, a la espera de una audiencia judicial pautada para el 1° de septiembre, en la que se definirá su posible deportación.
Un juez ya le negó la libertad bajo fianza al considerar que existe riesgo de fuga y que no cuenta con vínculos suficientes en el país, según “Infobae”.
Su pareja, el estadounidense Cody Kosinski, y su amiga Mariah Lee relataron al Aspen Daily News que las condiciones de detención en Laredo son alarmantes: el agua está contaminada y hay restricciones para comprar agua embotellada en la tienda del centro de detención. Pavlovsky tampoco confía en la comida preparada en la cocina del centro, por lo que debe comprar en la tienda de la prisión.
Las duchas son comunitarias y con cámaras, los guardias vigilan de manera constante y los inodoros están a la vista de todos, sin ningún tipo de privacidad.
Durante los primeros tres días de detención en Miramar, además, había compartido una celda reducida con unas 16 mujeres, con las luces siempre encendidas y un solo inodoro, en condiciones que ella describió como una “cámara de tortura”.
El caso se suma a una serie de detenciones de argentinos por parte de ICE en los últimos meses, en el marco de la ofensiva antiinmigratoria del gobierno de Donald Trump.
En julio, la niñera argentina Iliana Lick había sido arrestada por agentes de ICE en el aeropuerto de Filadelfia, aunque logró salir bajo fianza.
Según cifras oficiales proporcionadas al Deportation Data Project de la Universidad de California, Berkeley, ICE arrestó a casi 49.571 personas en julio (un 15% más que en junio y un 70% más que en febrero), la cifra mensual más alta del segundo mandato de Trump.
Pedido de ayuda
El entorno de Pavlovsky lanzó una campaña en GoFundMe que recaudó cerca de 50.000 dólares para solventar su defensa legal, una eventual fianza y sus necesidades básicas mientras sigue detenida.
Vecinos de Aspen enviaron decenas de cartas al juez que lleva la causa describiendo sus vínculos con la comunidad, y el sábado pasado, Kosinski se reunió con el representante demócrata de Texas Joaquin Castro para pedir apoyo en el caso.