Inmigración: una argentina lleva un mes detenida por ICE en Texas

Su pareja, el estadounidense Cody Kosinski, y su amiga Mariah Lee relataron al Aspen Daily News que las condiciones de detención en Laredo son alarmantes: el agua está contaminada y hay restricciones para comprar agua embotellada en la tienda del centro de detención. Pavlovsky tampoco confía en la comida preparada en la cocina del centro, por lo que debe comprar en la tienda de la prisión.