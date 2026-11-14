La receta saludable que ayuda a mantener la mente activa: se prepara en 15 minutos y no lleva harina ni azúcar
Con avena, cacao puro y huevo se puede preparar una merienda nutritiva en menos de 15 minutos. Una especialista explica por qué esta combinación aporta nutrientes asociados con la salud cerebral y cómo hacerla sin harina ni azúcar agregada.
Resumen para apurados
- La especialista Paula Martín Clares presentó una receta de tortitas sin azúcar ni harina para potenciar la salud cerebral cotidiana mediante nutrientes esenciales.
- El plato se cocina en 15 minutos en sartén con avena, cacao puro, banana y huevo, aportando flavonoides y carbohidratos complejos que evitan fluctuaciones de glucosa.
- Esta alternativa promueve una alimentación accesible enfocada en el rendimiento cognitivo a largo plazo, sustituyendo opciones ultraprocesadas por alimentos funcionales.
Incorporar alimentos que favorezcan el funcionamiento del cerebro también puede ser parte de una alimentación cotidiana. Entre las opciones recomendadas por especialistas aparece una receta sencilla de tortitas de avena y cacao que se prepara en sartén, lleva pocos ingredientes y está lista en menos de 15 minutos.
La combinación incluye avena, cacao puro y huevo, tres ingredientes que aportan nutrientes importantes para el organismo. Según explica Paula Martín Clares, farmacéutica y experta en nutrición, autora del libro Tu cerebro también come, esta preparación permite sumar hidratos de carbono complejos, proteínas y compuestos asociados con la salud cerebral, sin necesidad de incorporar azúcar agregada.
Por qué la avena, el cacao y el huevo pueden favorecer la salud cerebral
La combinación de estos tres ingredientes tiene características nutricionales que pueden contribuir al funcionamiento del cerebro.
La avena aporta hidratos de carbono complejos, que proporcionan energía de manera gradual. Esto permite evitar las fluctuaciones bruscas que pueden producir otros alimentos con alto contenido de azúcares refinados.
El cacao puro, por su parte, contiene flavonoides, magnesio y teobromina. Estos componentes están asociados con beneficios para la circulación sanguínea cerebral y la estimulación mental.
El huevo completa la preparación con proteínas, fundamentales para diferentes funciones del organismo.
Sin embargo, hay un detalle importante: la elección del cacao. No es lo mismo utilizar cacao puro en polvo que chocolate comercial con azúcar agregada. La especialista advierte que el exceso de azúcar puede provocar aumentos rápidos de glucosa, algo que se busca evitar con esta receta.
Ingredientes para preparar las tortitas de avena y cacao
Para elaborar estas tortitas no se necesitan ingredientes difíciles de conseguir. La receta tampoco requiere horno ni harina de trigo.
Los ingredientes son:
- 1 taza de avena arrollada.
- 2 cucharadas de cacao puro en polvo sin azúcar.
- 1 huevo.
- Media banana madura.
- 1 cucharadita de polvo de hornear.
- Un cuarto de taza de leche o bebida vegetal.
- Una pizca de sal.
También existe una alternativa para quienes prefieren evitar esta fruta: se puede reemplazar por dos cucharadas de yogur natural. En ese caso, la preparación tendrá una textura algo más seca, pero conservará su consistencia.
Cómo hacer las tortitas de avena y cacao en menos de 15 minutos
El procedimiento es sencillo y uno de los secretos para conseguir una buena textura está en controlar la temperatura de cocción.
1. Procesar la avena: colocarla en una licuadora o procesadora durante aproximadamente 30 segundos, hasta conseguir una harina de textura gruesa.
2. Preparar la banana: pisarla con un tenedor hasta formar un puré y mezclarla con el huevo. Batir suavemente para integrar.
3. Combinar los ingredientes secos: en otro recipiente, unir la avena procesada, el cacao puro, el polvo de hornear y la pizca de sal.
4. Integrar la preparación: incorporar la mezcla de banana y huevo a los ingredientes secos. Agregar la leche de a poco hasta obtener una masa espesa.
5. Cocinar en sartén: calentar una sartén antiadherente a fuego medio-bajo y colocar una pequeña cantidad de aceite o manteca. Distribuir porciones de masa del tamaño de un alfajor mediano.
6. Dar vuelta las tortitas: esperar entre dos y tres minutos, hasta que los bordes estén secos y aparezcan pequeñas burbujas en la superficie. Girarlas y cocinar durante un minuto más.
La temperatura es fundamental para evitar que queden quemadas por fuera y crudas en el interior. Por eso, es preferible mantener el fuego bajo y respetar los tiempos de cocción.
Con qué acompañar las tortitas saludables para sumar nutrientes
Estas tortitas tienen una textura más húmeda y densa que los pancakes tradicionales, con un sabor suave a cacao y sin necesidad de agregar azúcar.
Para completar la merienda, se pueden acompañar con arándanos frescos, frutas de estación o una cucharada de manteca de maní.
Los arándanos, en particular, contienen antioxidantes y son estudiados por su posible relación con la memoria y otras funciones cognitivas.